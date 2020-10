Da venerdì 6 novembre 2020 arriva su Sky Atlantic Romulus, la serie TV diretta da Matteo Rovere sulla nascita di Roma: ecco trama e cast.

Con Il primo re, Matteo Rovere ha portato al cinema la storia della nascita di Roma: il film ha avuto un buon successo ed è stato premiato in manifestazioni importanti come i Nastri d’Argento e i David di Donatello. Ora il regista capitolino è tornato a raccontare quel periodo storico ma questa volta con una serie TV: Romulus. Anche se la serie è successiva al film, il regista ha rivelato che l’idea era nata in prima ancora di iniziare a lavorare per il lungometraggio. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Romulus.

Romulus: la trama e la data di uscita della serie TV

Romulus farà il proprio debutto su Sky Atlantic venerdì 6 novembre 2020. Gli episodi della prima stagione sono in totale 10, tutti della durata di circa un’ora.

La serie TV è ambientata nell’VIII secolo A. C. E la trama è incentrata sulle vicende che hanno portato alla nascita di Roma. “La serie ha una ricostruzione fedelissima rispetto a città, capanne, costumi ed armi, a cui abbiamo lavorato con gli archeologi; siamo stati più liberi nella costruzione del mito, pensando a far divertire lo spettatore” ha spiegato Matteo Rovere presentando la sua serie TV.

Romulus: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Romulus, Yemos, è interpretato da Andrea Arcangeli, attore che abbiamo potuto vedere anche in serie TV come Il paradiso delle signore e Trust. Marianna Fontana, attrice premiata per film come Indivisibili e Capri-Revolution è invece Ilia.

Nel cast di Romulus troviamo poi Francesco Di Napoli, Emilio De Matchi, Corrado Invernizzi, Giovanni Buselli, Silvia Calderoni, Sergio Romano, Demetra Avincola, Massimiliano Rossi, Ivana Lotito, Gabriel Montesi e Vanessi Scalera.

