Emily in Paris è una delle serie TV che più sta facendo parlare di sé. Ma non sempre in positivo. Disponibile su Netflix da 2 ottobre 2020, la serie con protagonista Lily Collins nei panni di una ragazza americana trasferitasi a Parigi per iniziare una nuova vita, ha attirato su di sé numerose critiche per la grande quantità di cliché e stereotipi sugli europei e in particolare sui francesi di cui è stata infarcita. Vediamo ora quali sono quelli che hanno fatto più arrabbiare.

Emily in Paris: gli stereotipi e i cliché della serie TV

I francesi che vediamo in scena in Emily in Paris sono personaggi tutti molto uguali tra loro: gli uomini appaiono tutti affascinanti e sono ovviamente degli amanti appassionati ma anche grandi bevitori di vino, e ovviamente champagne. Le donne, soprattuto quelle di una certa età, vengono descritte invece tutte come acide e rancorose.

Parigi è sì considerata la città dell’amore, ma come qualsiasi altra grande metropoli non è sempre bella e profumata. E poi non è vero che gli impianti idraulici risalgono addirittura a 500 anni fa, come asserito dalla serie TV. Dai tubi, inoltre, esce acqua potabile.

La vita a Parigi, come in buona parte d’Europa, non inizia a metà mattinata. La carne non è cucinata solamente troppo al sangue per i gusti di un’americana e buoni hamburger si trovano in tantissimo posti. Non solo nel ristorante di Ralph Lauren.

Emily in Paris: il cast

Come detto in precedenza, la protagonista principali di Emily in Paris è interpretata da Lily Collins. Nel cast della serie TV troviamo anche Philippine Leory-Beauliau, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, Kate Walsh, William Abadie, Aranud Viard e Charles Martins

