Meghan Markle è stata fotografata con al polso l’orologio Cartier appartenuto a Lady Diana. Scopriamo la storia di questo famoso accessorio.

L’orologio Cartier di Lady Diana è uno dei cimeli di famiglia più apprezzati, dopo averlo già visto spesso al polso di Kate Middleton, eccolo comparire per la prima volta indosso a Meghan Markle. Questa foto, che ritrae Meghan e Harry insieme, è stata scattata per annunciare la partecipazione dei due ad un dibattito organizzato dalla rivista Time 100 per il mese di ottobre 2020.

La duchessa di Sussex aveva già indossato qualcos’altro appartenuto alla principessa Diana: si tratta dell’anello da cocktail, firmato Asprey. Ma qual è invece la storia dell’orologio Cartier di Lady D?

Eredità di Lady Diana: libera gestione ad Harry e William

Dopo la morte della principessa Diana, i suoi cimeli in parte erano stati venduti all’asta, mentre gli altri erano spettati ai due figli. Lady Diana, però, non aveva assegnato i suoi averi all’uno o all’altro, e quindi i due fratelli sono stati liberi di gestire i cimeli di famiglia.

E così è stato, visto che Harry e William hanno deciso di scambiarsi (in armonia) i gioielli appartenuti alla loro madre. Dapprima l’orologio che vediamo in questa foto, è toccato a William, mentre Harry ha avuto l’anello di fidanzamento di Lady D.

Successivamente però, in occasione del fidanzamento tra William e Kate, pare che i due fratelli abbiano deciso di fare uno scambio. A rivelarlo è stato Paul Barrell, che lavorava proprio come maggiordomo alle dipendenze di Lady D. È stato così, quindi, che l’anello è diventato uno degli accessori preferiti da Kate Middleton. Meghan, invece, ha potuto in questo modo sfoggiare il famoso Cartier.

L’orologio Cartier di Lady Diana: un regalo del padre

Il Cartier fu un regalo per Lady Diana, da parte di suo padre, in occasione del suo 21esimo compleanno. Questo orologio, insieme all’anello di fidanzamento, è tra i gioielli che furono da sempre più cari alla principessa.

Lady Diana lo indossava, infatti, in molti eventi pubblici e continuò a indossarlo anche dopo il divorzio. Il nome di questo orologio è Tank Francaise e si tratta di uno dei modelli di spicco del marchio.