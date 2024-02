La figlia di Al Bano è stata immortalata dai paparazzi mentre passeggia nella Capitale, stringendo tra le braccia il primogenito.

Romina Carrisi è stata fotografata di recente a Roma, insieme al suo primogenito, nato solo pochi giorni fa, che tiene tra le sue braccia. Sui social, la figlia di Al Bano e Romina Power non ha mai mostrato interamente il bambino, ma ha preferito immortalarlo da lontano, o da molto vicino, inquadrando solo alcuni dettagli del volto.

Romina Carrisi-Power paparazzata a Roma

Romina è stata immortalata dai paparazzi mentre indossava un look casual, con cardigan di lana e occhiali scuri, per una passeggiata nella capitale. Nelle immagini si vede anche il piccolo Axel Lupo, avvolto in una tutina a righe bianche e blu, stretto in braccio alla mamma.

Il bambino ha solo pochi giorni di vita. È nato, infatti, il 24 gennaio, portando gioia a mamma e papà, Stefano Rastelli, ma anche ai nonni Al Bano e Romina Power. Il parto non è stato semplice: Axel Lupo, 3 chili e 100 grammi, è venuto alla luce dopo un travaglio di ben 14 ore.

La sua nascita era stata annunciata su Instagram proprio da Romina, e sempre sui social ha condiviso una foto che la ritrae insieme al bambino, alla madre e alla sorella Cristel, commentando “Le donne della mia vita”. E Al Bano, ha sua volta ha risposto: “Love“.

Fiorello aveva ironizzato sul nome del bebé

Quando è stato annunciato il nome del bambino, Axel Lupo, Fiorello ha fatto una battuta che non è piaciuta a Romina Carrisi. “È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco (figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore)”, aveva annunciato il comico. La figlia di Al Bano e Romina aveva poi replicato definendola bullismo.