La showgirl è stata fotografata a Milano in compagnia del modello Giacomo Cavalli, ex fidanzato di Diletta Leotta.

Dopo la presunta fine della relazione con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez è stata paparazzata dal settimanale “Chi” in compagnia del modello Giacomo Cavalli, ex fidanzato di Diletta Leotta.

Belen ha un nuovo fidanzato?

Le voci sulla rottura tra Belen e Elio Lorenzoni si sono fatte sempre più insistenti, e la loro rottura sarebbe stata confermata da alcuni amici della coppia. Tuttavia nessuno dei due si è sbilanciato al riguardo.

La showgirl, qualche giorno fa, prima della partenza per il weekend in solitara che ha trascorso in Scozia, è stata vista nel capoluogo lombardo in compagnia di un amico. Il modello, Giacomo Cavalli, abita a New York ed è stato fidanzato per diverso tempo con Diletta Leotta, la quale è pronta per il matrimonio.

Pare che i due si trovassero in un locale con un gruppo di amici, dopodiché si sarebbero allontanati da soli a piedi fino a casa di lui. Successivamente, Belen è uscita dall’appartamento di Giacomo da una porta secondaria.

Ecco alcune immagini del weekend che Belen ha trascorso in Scozia.

Tra Belen ed Elio è finita

Secondo il settimanale “Chi“, la relazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sarebbe definitivamente giunta al termine. Pare che si siano separati al ritorno dal viaggio in Argentina a causa di incomprensioni di coppia. Belen ha inoltre dichiarato: “La sofferenza mi stava divorando, ho commesso molti errori e il primo è stato smettere di credere in me. Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile“.

Sul suo rapporto con Elio Lorenzoni aveva detto: “Elio è un uomo che va oltre le apparenze. Ma dico che sono ancora tra le tempeste, potrei anche dire che sono fuori, ma ci sto lavorando, sto facendo ciò che devo fare e sono circondata da persone che mi amano“. Tuttavia, la fase di transizione è finita e Belen è di nuovo single.