Dopo aver ricevuto la notizia della malattia del padre, Harry è corso a Londra. Tuttavia non sembra esserci la possibilità di un incontro con il fratello.

Non sembra esserci nessun segno di pacificazione tra Harry e William, nemmeno dopo la terribile notizia del tumore del papà Carlo. Il Duca di Sussex è arrivato a Londra direttamente dalla California per fare visita al re, ma da quanto si apprende, i due fratelli non avranno modo di incontrarsi prima della ripartenza di Harry.

Harry avrebbe desiderato incontrare il fratello

Secondo il “Daily Mail“, il Principe Harry avrebbe accettato volentieri di incontrare William, ma non vi sono indizi, al momento, che possano far pensare ad una riunione tra i due fratelli. “Il motivo principale per cui il Duca si è recato nel Regno Unito è visitare suo padre – è stato dichiarato – Se si fosse presentata l’opportunità di vedere il Principe di Galles, il Duca l’avrebbe accettata volentieri“.

William, inoltre, non sta passando un periodo di serenità, visto anche il recente intervento chirurgico al quale si è dovuta sottoporre la moglie Kate, che attualmente è in fase di ripresa.

William ed Harry

L’incontro tra il principe Harry e re Carlo

Nonostante i rapporti tra i duchi di Sussex e la famiglia reale inglese siano piuttosto tesi, Harry non ha esitato a precipitarsi a Londra dopo aver saputo della diagnosi del tumore del padre, ed è atterrato ieri nel Regno Unito.

L’incontro tra Harry e il padre pare sia durato appena 45 minuti e i due non si vedevano da maggio, quando il principe si era recato in città per l’incoronazione di Carlo III. Dopodiché sembra che tra padre e figlio ci sia stata solo una telefonata in occasione del compleanno del re.

Il Duca di Sussex, inoltre, è stato costretto a passare la notte lontano da ogni residenza reale, per questo si pensa abbia alloggiato in un hotel di lusso. Molto probabilmente non si tratterà a lungo a Londra e tornerà presto nella sua casa di Montecito, in California, dalla moglie e i suoi due figli.

Di seguito, l’annuncio ufficiale della malattia di Re Carlo III.