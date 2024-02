Dargen D’Amico, salito sul palco dell’Ariston dopo l’una di notte, ha fatto notare ad Amadeus l’ora tarda in cui è stato chiamato ad esibirsi.

Il rapper milanese, dopo aver terminato la sua esibizione sul palco dell’Ariston, dove ha portato “Onda alta“, ha voluto prendere la parola per ironizzare sugli ascolti del Festival all’una di notte, puntualizzando proprio sull’ora tarda alla quale ha dovuto esibirsi. Dopodiché si è rivolto al pubblico per lanciare un forte messaggio, un cessate il fuoco per la guerra in Medio Oriente.

La frecciatina ad Amadeus

Dargen D’amico si è presentato sul palco di Sanremo all’una del mattino con indosso un paio di occhiali da sole ed un iconico completo scuro impreziosito di peluche, appesi sia sul busto che sulle caviglie (che ha immediatamente fatto il giro del web).

Dopo l’esibizione, durate la quale ha cantato “Onda alta“, ha voluto come suo solito scherzare. “Onda alta …E ascolti bassi” ha detto ad Amadeus in un gioco di parole con il titolo della sua canzone, mentre il conduttore nel frattempo ero intento a sottolineare l’altro gradimento da parte del pubblico. Il messaggio di Dargen è stato comunque chiaro: un diretto riferimento all’ora tarda in cui ha dovuto esibirsi.

Questa onda alta ci piace, ci piace, ci piace che non ci sentiamo più giù 🙃#DargenDamico #OndaAlta #Sanremo2024 pic.twitter.com/G78w1X77JV — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 7, 2024

L’appello pacifista di Dargen

Dopo essersi esibito con “Onda alta” e aver ironizzato sul numero degli ascolti del Festival all’una di notte, D’Argen D’amico ha voluto lanciare un messaggio importante, chiedendo che venga cessata la guerra in Medio Oriente.

“Dedico questa canzone alla mia nipotina Marta che è a Malta a studiare” ha esordito l’artista. “Ma non tutti sono così fortunati nel Mediterraneo: ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua senza cibo” ha puntualizzato ancora prima dell’appello conclusivo: “Il nostro silenzio è corresponsabilità: la storia e Dio non accettano scena muta. Cessate il fuoco“.