Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 6 febbraio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Sanremo 2024 parte e prende subito il volo: la prima puntata dell’edizione numero 74 del Festival della Canzone Italiana ha registrato un dato di ascolto altissimo, superiore a quelli degli scorsi anni e che non era mai più stato replicato dal 1995. Amadeus ha dunque fatto un ottimo lavoro, ed è riuscito addirittura a superare se stesso, portando nelle case di milioni di italiani uno show fatto di musica, performance eccezionali, momenti toccanti e siparietti divertenti. Vediamo quindi nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di martedì 6 febbraio 2024.

Amadeus – Festival Sanremo 2024

Sanremo 2024 parte col botto: i risultati degli ascolti

Come si poteva immaginare, è stata Rai 1 a dominare gli ascolti nella serata di ieri. Il debutto del Festival di Sanremo 2024, che ha visto il direttore artistico Amadeus affiancato dal co-conduttore Marco Mengoni – protagonista di un medley spettacolare – con un’incursione non annunciata di Ibrahimovic e le gag di Fiorello, ha sbancato: 10.561.000 telespettatori hanno seguito la kermesse, pari al 65,1% di share. Nel dettaglio, Sanremo Start, ossia il segmento andato in onda dalle 10:44 alle 21:19, ha registrato 12.967.000 telespettatori, con uno share del 51,11%, mentre la prima parte della gara, dalle 21:25 alle 23:31, ha ottenuto 15.075.000 telespettatori, con il 64,34% di share. La seconda parte ha invece visto un calo di telespettatori, arrivati a 6.527.000, e un incremento di share, arrivato al 66,85%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Andando a vedere i risultati della concorrenza, troviamo il talk show di La7 Di Martedì al 4,43% di share, con un totale di 947.000 telespettatori. Italia 1, con Le Iene, ha totalizzato 819.000 telespettatori, pari al 4,33% di share, seguito da Canale 5 e dal film In vacanza su Marte che ha intrattenuto 770.000 telespettatori, pari al 3,34% di share. È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4, ha ottenuto l’1,99% di share, con 382.000 telespettatori, mentre il film di Rai 2 Man on fire – Il fuoco della vendetta ha registrato l’1,82% di share e 402.000 telespettatori.

Chiudono la lista altre tre pellicole: Smetto quando voglio, trasmesso da Rai 3, ha interessato 257.000 telespettatori, con uno share dell’1,05%. Revenant-Redivido, il film con Leonardo Di Caprio in onda su Tv8, e Io robot, in onda sul Nove, hanno totalizzato lo 0,8% di share, il primo con 170.000 telespettatori, il secondo con 172.000 telespettatori.