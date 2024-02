Chiara Ferragni e Fedez non si mostrano insieme sui social da settimane, e si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile rottura.

Le voci sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni si fanno sempre più insistenti: i weekend trascorsi da Chiara Ferragni insieme ai figli, la madre e le sorelle lontano da Milano stanno diventando una consuetudine, e Fedez nelle ultime ore è partito per un lavoro negli Stati Uniti. Non è la prima volta che la coppia si allontana dai media, tuttavia, questa volta pare che la questione sia più seria.

Il disegno di Vittoria per Chiara

Recentemente Chiara Ferragni ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto ulteriormente parlare dell’attuale rapporto con Fedez. Nel video si vede Vittoria che fa un disegno da regalare alla mamma. “Amore, è per me, dici? – chiede Chiara alla piccola di casa – Ah, per me e per te? Grazie amore”.

Di seguito, Chiara Ferragni a Portofino insieme alla famiglia. Ma senza traccia di Fedez.

Fedez a Miami

Fedez è partito per gli Stati Uniti, diretto a Miami, per motivi di lavoro. Il rapper ha condiviso questa notizia attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, in cui ha immortalato l’ultima serata in compagnia dei suoi figli, Leone e Vittoria, prima della partenza.

Ad un certo punto del video si sente la piccola chiedere: “Ma poi torni?”, apparentemente preoccupata. Un interrogativo normale per una bambina della sua età, ma che sembra quasi profetico in un periodo in cui la stabilità dei Ferragnez sembra vacillare.

In seguito agli scandali che sono emersi intorno alla figura di Chiara, e di conseguenza sulla sua famiglia, gli utenti non stentano a credere che la coppia stia vivendo un periodo ben poco sereno. Molti sperano, inoltre, che il fatto di mostrarsi separati sia frutto solo di una strategia studiata appositamente da specialisti della comunicazione per salvaguardare l’immagine di Fedez.