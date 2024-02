Chiara Ferragni e Fedez, dopo il caso del pandoro-gate, non si sono più fatti vedere sui social. Per gli esperti si tratta di strategia costruita appositamente.

Divorzio social per i Ferragnez: dopo lo scandalo Pandoro, Chiara Ferragni e Fedez sono apparsi insieme solo in rare occasioni, soprattutto dopo che il rapper aveva tentato di difendere la moglie tramite alcuni video e aveva criticato la folla di giornalisti appostati sotto casa.

Fedez si tutela dall’effetto “alone”

Ruben Santopietro, uno dei maggiori esperti nel campo di advertising, studiando le scelte mediatiche intraprese da Chiara Ferragni e Fedez, ha spiegato che la dissociazione di contenuti è una strategia utilizzata per salvaguardare l’immagine di tutte le persone coinvolte. Inoltre ha affermato che per quanto riguarda il personal branding, la separazione diventa un metodo per gestire accuratamente la narrazione intorno alla figura pubblica.

Gli esperti, dunque, affermano che utilizzando la strategia dei profili separati si permette una più facile gestione delle immagini personali, evitando che le polemiche legate ad un personaggio si trasferiscano di conseguenza anche sull’altro. Fedez, dunque, avrebbe scelto (in accordo con la strategia social intrapresa da Chiara) di non mostrarsi insieme alla moglie in modo da tutelare la sua reputazione.

Non è dato sapere, al momento, se la coppia stia effettivamente vivendo un momento di crisi (o se sia prossima alla separazione, come affermano molte voci), ma molti professionisti del settore sono concordi sul fatto che la scelta di mostrarsi separati sia frutto di una strategia studiata appositamente. Fedez, dunque, si starebbe tutelando dall'”effetto alone” che potrebbe generarsi mostrandosi accanto alla moglie.

L’ultima foto della coppia

L’ultimo post condiviso su Instagram che ritrae la coppia affiatata risale al 10 dicembre 2023, mentre si abbracciano in vacanza a Saint Moritz. Dopodiché nessuno dei due ha pubblicato ulteriori post insieme.

I Ferragnez hanno trascorso anche l’ultimo fine settimana lontano l’uno dall’altro: Chiara, dopo essere stata scaricata dall’ennesimo brand, ha trascorso alcuni giorni in Liguria insieme ai figli Leone e Vittoria, la sorella Valentina e alcuni amici. Di Fedez, invece, non c’è traccia.