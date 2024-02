Uno dei voti più famigliari del Festival ha annunciato che quest’anno, dopo oltre trent’anni di partecipazione, non sarà a Sanremo.

Alba Parietti ha annunciato la sua assenza dal Festival di Sanremo, dopo avervi partecipato per oltre 30 anni. La conduttrice e opinionista ha rappresentato un volto familiare sia sul palco che in platea, diventando una figura importante nel contesto dell’evento. Tuttavia, quest’anno ha annunciato che non sarà presente a Sanremo.

L’annuncio di Alba Parietti

Alba Parietti ha reso pubblica la sua scelta condividendo alcune immagini che raccontano il suo rapporto con il Festival e dando conferma della sua assenza per questa edizione.

“32 anni fa con Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci vivevo quella che diventò la consacrazione della mia carriera televisiva cominciata 48 anni fa” ha scritto su Instagram. “Ho fatto tutto ciò che si può fare a Sanremo, sono stata conduttrice del Festival, 3 volte del Dopofestival, giurata di qualità , commentatrice, opinionista sempre presente“, ha inoltre ricordato.

E ancora, “Sanremo fa parte da 32 anni della mia vita, delle mie emozioni della storia della tv e mi fa piacere che le persone, gli spettatori i giornalisti associno la mia figura a questa manifestazione che amo“. Alba Parietti ha poi voluto fare gli auguri ad Amadeus e alla Rai: “In bocca al lupo ad Amadeus a Rai1 vi seguiremo se pure quest’anno per la prima volta da distante, ma sempre vicina con il cuore. Perché Sanremo è Sanremo”.

Alba Parietti al Festival

Alba Parietti è salta sulla prima volta sul palco dell’Ariston nel 1992, conducendo il Festival insieme a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. L’anno successivo, poi è stata chiamata a condurre il Dopofestival, dove è ricordata per essere stata al centro di vivaci battibecchi con Lorella Cuccarini, che invece presentava il Festival con Baudo. “Si creò una sorta di dualismo” tra la Parietti e la Cuccarini, aveva ricordato lei stessa, “Sta di fatto che il DopoFestival fu un successo“.