Fazio si augura che questo possa essere l’inizio di una ritrovata serenità con la Rai, dopo le tensioni dei mesi scorsil

Manca pochissimo all’inizio del festival di Sanremo 2024, e Amadeus e Fiorello ieri sera sono stati ospiti da Fazio a “Che Tempo Che Fa“, sul Nove. L’intervento è stato attesissimo a causa delle tensioni che ci sono state tra Fazio e la Rai negli ultimi mesi. Fabio Fazio, giusto qualche tempo fa, aveva insinuato che la Rai avesse inserito una modifica al regolamento del Festival per impedire al vincitore di Sanremo di essere ospite a “Che tempo che fa” il giorno successivo alla vittoria.

Amadeus e Fiorello ospiti di Fazio

“Non vogliono che esageri“, ha esordito Fiorello in apertura del collegamento da Sanremo, dove stava guardando la partita Inter-Juventus insieme ad Amadeus. Il conduttore di “Viva Rai2” ha poi aggiunto: “Il fatto che tu ci abbia invitato dimostra che sei un uomo Rai, pagato da altri e questa cosa piace molto alla Rai“.

Fazio ha, di conseguenza, risposto: “Io li ringrazio molto perché mi sembra finalmente un segno di serenità. Non sono mica un nemico“. Dopodiché, Amadeus ha aggiunto: “Io sono superstizioso, avrei mai potuto saltare questo collegamento?“.

Amadeus

Per quanto riguarda il cambiamento del regolamento della partecipazione del vincitore a un programma non Rai nelle ore successive alla proclamazione, è stato Fiorello a scherzare ancora: “Amadeus si è speso, tanti avrebbero voluto il vincitore da te, tutti tranne uno che si è messo di traverso: Milo Infante“.

I due hanno poi accennato al futuro, confermando l’intenzione di non tornare sul palco dell’Ariston l’anno prossimo. Fiorello ha affermato, scherzando: “Basta Festival, apriremo una pagina Onlyfans e basta“.

Il messaggio di Fazio alla Rai

“Grazie alla Rai per averci concesso questa possibilità – ha affermato Fabio Fazio – spero sia l’inizio di una ritrovata serenità“.

Mentre Amadeus sarà alla guida del Festival, Fiorello condurrà “Viva Rai2” in versione dopofestival, in onda di notte. Nella serata del sabato, inoltre, i due saranno insieme sul palco per sancire la chiusura di questo ciclo. Fazio, rivolgendosi a loro, ha affermato: “Ricordo la tensione che si prova in questi momenti“, riferendosi alle sue tre edizioni alla guida del Festival di Sanremo.

Ecco Amadeus e Fiorello prontissimi per salire sul palco!