La conduttrice, ex volto di Mediaset, ha trascorso un weekend in famiglia e ha condiviso sui social la prima foto insieme alla nuora.

La conduttrice televisiva ha pubblicato per la prima volta una foto insieme alla sua bellissima nuora sui social media. Questa scelta ha scatenato i fan, considerando che i figli della conduttrice evitano di apparire sui social e ancora di più sui giornali di gossip.

La foto pubblicata da Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla nuora Giulia, ha condiviso una foto che le ritrae insieme alla compagna di suo figlio Giammauro mentre passeggiano con Matilde, la prima nipotina di Barbara. L’immagine ha immediatamente suscitato la curiosità del pubblico, visto che la conduttrice, quest’anno non più legata a Mediaset, è molto riservata per quanto riguarda i suoi familiari.

Nello scatto pubblicato su Instagram dalla conduttrice sessantaseienne, lei e Giulia guardano la fotocamera del cellulare e sorridono mentre si trovano al parco (presumibilmente Parco Sempione a Milano). Nel frattempo la nuova della D’Urso spinge il passeggino dove è seduta la figlia. Accanto all’immagine, Barbara ha scritto: “Noi tre“.

Durante il fine settimana, Barbara ha trascorso del tempo in famiglia come mostrano le storie pubblicate su Instagram dalla conduttrice, le quali hanno come protagonista Matilde (sempre ripresa di spalle). “Molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenerlo nascosto, nessuno l’ha saputo” aveva rivelato la D’Urso lo scorso anno, annunciando di essere diventata nonna per la prima volta.

La piccola, nata nel 2022, sta iniziando a fare i suoi primi passi e a dire le sue prime parole: questi momenti magici sono stati condivisi dalla conduttrice sui suoi social. La foto insieme alla nuora è rara e dolcissima, e chissà se un giorno vedremo qualche scatto con i suoi figli, Giammauro (37 anni) ed Emanuele (35 anni), avuti con Mauro Berardi, che sono molto riservati.