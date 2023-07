Lutto per Romano Prodi: è morto il fratello Vittorio. La notizia è arrivata in questi minuti: l’uomo aveva 86 anni ed era malato da tempo.

Terribile notizia per Romano Prodi. Il politico ha subito un pesante lutto, un altro dopo quello della moglie avvenuta poche settimane fa. È morto, infatti, suo fratello Vittorio. L’uomo aveva 86 anni ed era malato da tempo.

Romano Prodi, morto il fratello Vittorio

Un nuovo lutto ha colpito l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi a poco più di un mese dalla morte della moglie Flavia Franzoni. Infatti, è morto a 86 anni dopo una lunga malattia il fratello Vittorio.

L’uomo era stato impegnato in politica. Lo ricordiamo come presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, ma anche parlamentare europeo per due mandati, eletto nel 2004 per la lista di Uniti nell’Ulivo e poi nel 2009.

Nato a Reggio Emilia il 19 maggio del 1937, l’uomo si era laureato in Fisica all’Università di Bologna nel 1959. Successivamente era stato professore all’Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. È stato anche presidente dell’Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992.

Vittorio Prodi era sposato e padre di quattro figli,

Tra i primi a mandare un pensiero per l’addio dell’uomo, Enrico Letta: “Piango la scomparsa di Vittorio Prodi, amico e compagno di viaggio, sempre impegnato e attento a come coniugare al futuro i valori di giustizia e di solidarietà. Un grande, fraterno abbraccio a Romano e a tutti i suoi cari”.