Rocco Siffredi non ha usato mezzi termini per descrivere Wanda Nara – la moglie di Icardi – che secondo il divo dei film a luci rosse sarebbe perfetta per i suoi film!

Rocco Siffredi lo conosciamo e sappiamo che non ha peli sulla lingua: durante un’intervista al programma radiofonico La Zanzara – in onda su Radio 24 – l’attore ha parlato apertamente di alcuni suoi colleghi e personalità del mondo dello spettacolo che secondo lui sarebbero perfetti nei suoi film. Tra questi, non poteva mancare l’inimitabile Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi spesso al centro delle bufere mediatiche, che ha definito “una p*rnostar nata“!

Wanda Nara prossima attrice per Rocco Siffredi?

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé, ma questa volta inconsapevolmente. È infatti stato Rocco Siffredi a tirarla in ballo durante un’intervista radiofonica con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, in cui gli è stato chiesto chi – secondo lui – potrebbe fare un bel lavoro su un set cinematografico a luci rosse.

Wanda Nara

Tra tutte le personalità di spicco del gossip italiano, Rocco Siffredi ha voluto parlare di Wanda Nara che nella sua classifica si è posizionata al primo posto. “Sessualmente deve essere una bomba“, ha esordito l’attore, aggiungendo che secondo lui “è una p*rnostar nata“.

Parole sincere dette senza alcun tipo di malizia, ma solo con gli occhi di chi ha esperienza nel settore da oltre vent’anni: “É raro trovare una che si diverta, che unisca l’utile al dilettevole“, ha aggiunto il divo.

Chissà che dopo questa intervista Rocco Siffredi faccia una proposta (lavorativa) alla manager di Mauro Icardi ed ex compagna di Maxi Lopez?

Rocco Siffredi alla ricerca di nuovi talenti

Già in passato Rocco Siffredi aveva fatto apprezzamenti su altre personalità del mondo dello spettacolo non nascondendo, in alcuni casi, che gli sarebbe piaciuta una collaborazione con alcuni di loro.

ROCCO SIFFREDI

Tra questi risalta soprattutto l’ex calciatore Antonio Cassano che nel 2016 avrebbe ricevuto un’offerta lavorativa da parte dell’attore per girare un film insieme. E se già così la proposta poteva sembrare indiscreta, Rocco Siffredi ha proposto anche a sua moglie – Carolina Marcialis – di prendere parte alle riprese.

Il calciatore, però, con una nota di amarezza avrebbe declinato l’offerta per evitare di litigare con la sua compagna di vita!