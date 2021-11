Il regista è interessato ad arruolare l’artista dopo le sue ultime dichiarazioni e aver visto i suoi scatti su Instagram.

Si fa sempre più ambigua la strada del futuro per l’artista Arisa. Negli ultimi tempi la cantante ha dato estro e prova della sua riscoperta femminilità e sensualità, come provano anche le sue esibizioni a Ballando con le Stelle con il partner Vito Coppola. Hanno portato poi scalpore le sue ultime dichiarazioni riportate da Dagospia: “Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì“.

Beh, non si farebbe sfuggire l’occasione il regista ed attore erotico per eccellenza, Rocco Siffredi. Riporta il suo piccante discorso il sito Bigodino: “Sono un suo fan, mi piace molto come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sensuale a livelli surreali. Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Ti devo dire che quando ho letto “soft” ho esclamato: “Che peccato!”. Perché se volesse fare solo una cosa “soft”, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori.

Continua con convinzione il regista: “Ti assicuro che darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Onestamente, per me sarebbe molto complicato restare sul soft con lei. A meno che non accettasse di mostrare solo il viso e il corpo, senza far vedere altro“.

Voi cosa ne pensate?

