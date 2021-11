La presentatrice di Domenica In riprende in mano la conduzione del programma dopo l’infortunio.

Dopo un po’ di preoccupazione per l’infortunio della scorsa settimana, Mara Venier riprende le redini della conduzione del suo talk show Domenica In. La zia Mara era caduta durante la diretta, storcendosi la caviglia e rompendosi gli occhiali. Nonostante il dolore, la raggiante Mara Venier ha continuato a condurre il programma e ci ha subito tranquillizzati.

Blogtivvu aveva riportato le sue parole. “Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, sono caduta di faccia con gli occhiali. Io comunque non mollo. Mi dovete abbattere“.

Per scongiurare la sfortuna nella puntata che andrà in onda questo pomeriggio, la band della trasmissione ha inviato alla presentatrice un regalo speciale. Vediamo infatti in un video pubblicato su Instagram zia Mara intenta ad aprire una scatola. Cosa vediamo al suo interno? Un grandissimo e luccicante corno rosso porta fortuna. Lei, divertita, alza in segno di vittoria il regalo ricevuto e poi commenta in didascalia: “La mia band mi ha fatto un regalo molto apprezzato!!”.

Auguriamo in ogni caso buona fortuna a Mara Venier per la diretta televisiva di questo pomeriggio! Intanto ecco il post su Instagram

