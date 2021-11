La disavventura della showgirl raccontata sui social è surreale e arriva una pioggia di commenti dagli utenti.

Pochi giorni fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Flavia Vento ci ha raccontato la sua ultima disavventura, ai limiti dell’immaginazione. Stando ai suoi post sui social, la showgirl sarebbe stata adescata su Internet da un truffatore, che per ben cinque mesi avrebbe chattato con lei fingendo di essere l’attore americano Tom Cruise.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Alla fine della lunga e romantica conversazione, che avrebbe portato addirittura Flavia Vento ad aderire a Scientology per amore dell’attore, il truffattore le avrebbe chiesto dei soldi per poter programmare l’incontro. Flavia Vento porta le prove sui social postando gli screenshot della mail incriminante.

Ecco come si sfoga l’ex modella con i propri followers: “Dopo 5 mesi di chat è arrivato il risultato un truffatore che si è spacciato per Tom cruise e alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo ! Ma come stai messo brutto truffatore ? Per 5 mesi hai fatto finta perfettamente di essere Tom non ho parole! Mi hai illusa mi mandavi canzoni d’amore e io ci sono cascata come una scema!”.

Non mancano le critiche e i commenti di scherno da parte di altri utenti: “Ci vuol coraggio a credere di messaggiare con Tom Cruise” oppure “Ehi Flavia, io sono Brad Pitt“. Se siete curiosi di vedere la mail fittizia dell’abile truffatore, qui potete vedere il post sui social:

Riproduzione riservata © 2021 - DG