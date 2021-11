Le indiscrezioni arrivano dall’autore Gabriele Parpiglia durante un’intervista al programma Casa Chi.

Da quanto è iniziato il Grande Fratello Vip, possiamo dire che uno dei personaggi che è sempre stato al centro dell’attenzioni è sicuramente Soleil Sorge. Tra questioni amorose e dissidi con altre vips, la showgirl non ha mai smesso di far parlare di sé. Ad ogni modo, questa volta a parlare di lei è l’autore televisivo Gabriele Parpiglia.

Il giornalista, intervistato da Casa Chi, ha infatti lasciato delle dichiarazioni scioccanti proprio sulla concorrente del Grande Fratello Vip. Stando al suo racconto, la modella alcuni anni fa aveva accettato di partecipare ad una tournée teatrale con il duo comico Lillo e Greg. Però pare non si sia comportata benissimo: a dieci giorni dall’inizio dell’evento, la ragazza ha abbandonato il progetto per andare a Ibiza con Jeremias Rodriguez, senza avvisare nessuno e rendendosi irreperibile.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Ecco il racconto di Gabriele Parpiglia: “Fu un retroscena di quelli che ti fanno veramente rimanere male. Io ci credevo in lei ma è successa una cosa… quando è finita l’Isola dei Famosi Lillo e Greg avevano scelto Soleil per la loro tournée teatrale, erano circa 80 date. Lei ha partecipato alle prime riunioni, ci fu la conferenza stampa, avevano preparato la cartellonistica. Salvo poi, dieci giorni prima della data zero, ha deciso di andare a Ibiza con Jeremias Rodriguez, spegnere il telefono e non presentarsi più. Questo al mio paese è una pessima figura che delinea un po’ la serietà delle persone. Manchi di rispetto agli artisti. Tra l’altro non posso essere smentito perché con l’avvocato di Lillo e Greg ci ho dovuto parlare io, quindi…“. Le parole sono riportate da Blogtivvu.

Ahi ahi Soleil, lo sapevamo che non la raccontavi giusta…