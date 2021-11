Il nuotatore ha accusato più volte dolori allo stomaco e i coinquilini si attivano per prendersi cura di lui.

Giungono altri motivi di preoccupazione per lo stato di salute di Manuel Bortuzzo, che ha nuovamente avuto dei malesseri causati da un problema non ben identificato allo stomaco. Dopo alcuni episodi della scorsa settimana, l’altra sera il concorrente ha avvertito nuovamente delle fitte dopo aver cenato con i coinquilini.

Il nuotatore si è subito allontanato dalla tavola per rifugiarsi in camera da letto cercando sollievo, ed è stato immediatamente raggiunto dagli altri concorrenti, primi tra tutti i suoi amici Aldo Montano e Alex Belli. Giunge anche impensierita Soleil Sorge che chiede: “Non sta bene Manu? Stai male?”, come riporta Blogtivvu. Dopo essergli stata preparata una tisana da Aldo Montano, il ragazzo si è fortunatamente ripreso.

Tuttavia, il giorno dopo lo schermidore, giustamente preoccupato per la salute del giovane amico, lo ha rimproverato quando lo ha visto addentare qualche snack, alimento sicuramente non indicato per chi sta soffrendo con stomaco e intestino. Per adesso il ragazzo sta bene e in salute, speriamo che non ci siano in futuro altre complicanze. Manuel è sicuramente un ragazzo molto forte, ma il Grande Fratello dovrebbe impegnarsi forse un po’ di più per salvaguardare la sua salute.