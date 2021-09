È possibile calcolare l’importo del riscatto della laurea direttamente sul sito dell’Inps, vediamo come funziona il servizio.

Sul sito dell’Inps è stato introdotto un simulatore online per poter calcolare l’ammontare del riscatto della laurea. Attraverso questo strumento sarà possibile avere una simulazione del costo necessario a riscattare gli anni di studio. Vediamo come funziona il simulatore online e quali dati sono necessari.

Simulatore Inps per il riscatto della laurea

Accedendo al simulatore Inps per il riscatto della laurea sarà possibile calcolare il costo del riscatto e i benefici sulla pensione. Per poter completare la procedura sarà necessario inserire la durata del corso universitario che si è seguito. Bisogna tenere conto che la durata da inserire è quella legale del corso di studi. Eventuali anni di iscrizione fuori corso non verranno quindi ritenuti validi e non potranno essere riscattati.

corona di alloro laurea

Si dovrà quindi inserire la data di iscrizione al corso di studi (mese e anno), la data di nascita, specificare se si hanno già contributi versati e inserire informazioni sulla gestione di appartenenza e la retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi. Per poter accedere alla simulazione e calcolare l’importo si potrà utilizzare lo strumento di previsione del sito Inps senza necessità di autenticarsi. Invece, se si volesse inoltrare la domanda di riscatto sarà necessario accedere all’area riservata con i propri dati personali. Dopo aver completato la simulazione, infatti, si potrà accedere al sistema attraverso le credenziali e procedere con la domanda di riscatto. Dopo la presentazione della domanda verranno comunicati gli importi effettivi che potrebbero variare rispetto alla simulazione, che ricordiamo essere semplicemente indicativa.

A chi è rivolta la simulazione del riscatto laurea

Attualmente il servizio è disponibile per due categorie di utenti: gli inoccupati e chi rientra interamente nel sistema di calcolo contributivo con titolo di studio successivo al 1995. Successivamente verrà introdotto anche un sistema di calcolo per coprire il periodo di riscatto precedente al 1996. L’importo per riscattare gli anni di laurea può essere pagato a rate, fino a 120 rate in dieci anni, e può essere detratto per il 19%.