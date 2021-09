Dopo lo slittamento a causa del Covid, sabato 18 settembre inizia il Carnevale di Viareggio 2021: è dedicato a Raffaella Carrà.

Il mese di settembre non è certamente quello tradizionale del Carnevale ma in epoca di Covid sono ammesse delle deroghe: è così che il Carnevale di Viareggio 2021 si tiene proprio tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. A essere premiato con il Burlamacco d’Oro in questa edizione è l’ex ct della Nazionale italiana di calcio (campione del mondo nel 2006), Marcello Lippi, che proprio a Viareggio è nato e abita. Ma da segnalare in particolare è che questa edizione del tradizionale evento è dedicata a Raffaella Carrà.

Carnevale di Viareggio 2021: omaggio a Raffaella Carrà

La presidente del Carnevale di Viareggio, Marialina Marcucci, ha così motivato all’Ansa la scelta di dedicare questa edizione a Raffaella Carrà: “Il Carnevale Universale è l’unico che si farà a Viareggio nonostante le problematiche legate alla pandemia, sono consentiti solo 5mila spettatori tutti seduti, è dedicato a Raffaella Carrà e la canzone ‘Chissà che va’ che era la sigla di Canzonissima del 71 è sigla ufficiale dell’edizione di quest’anno della nostra manifestazione. Inoltre Sergio Japino sarà a Viareggio per il primo corso e festeggerà con noi i suoi 70 anni”.

Raffaella Carrà

Riguardo alla scelta di premiare Marcello Lippi con il Burlamacco d’oro ha invece aggiunto: “Ci è sembrato giusto dare un riconoscimento importante ad un personaggio importante per la città di Viareggio festeggiando con lui anche la vittoria degli Europei degli Azzurri di Roberto Mancini”.

Carnevale di Viareggio 2021: le date

La cerimonia inaugurale del Carnevale di Viareggio 2021, con la prima sfilata dei carri, è in programma sabato 18 settembre 2021 alle ore 17.30 (con diretta TV su Rai 3). Sono poi in programma altre quattro sfilata: il 26 settembre e poi il 2, 3 e 9 ottobre 2021.

A proposito di questa edizione, il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, ha spiegato che: “Il Carnevale è anche un motore economico per la città producendo ricavi per 180 milioni l’anno e la città quindi non poteva farne a meno. Inoltre il 9 ottobre per l’ultimo corso, giorno della proclamazione dei vincitori, faremo un gemellaggio con Miami“.