Esposizioni, incontri, brand italiani ed internazionali, questo e molto altro al Salone Nautico di Genova 2021.

L’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di mare e sport acquatici si è inaugurato lo scorso 16 settembre 2021 nel capoluogo ligure. Ha preso infatti il via la 61esima edizione del Salone Nautico di Genova in programmazione fino al prossimo 21 settembre 2021. Parliamo della più grande fiera della nautica nazionale ed internazionale organizzata da I Saloni Nautici e che per questa edizione ci ha riservato delle grandi novità: a partire proprio dall’esposizione più ampia, al ritorno dei grandi nomi della nautica mondiale, presenti più di mille imbarcazioni dalla piccola navigazione fino ai mega yacht.

Salone nautico di Genova 2021, espositori

Per la sessantunesima edizione del Salone nautico di Genova in programma dal 16 al 21 settembre 2021 ed inaugurata alla presenza del ministro del Mims, Enrico Giovannini e del presidente di Confindustria Bonomi, sono previsti duecentomila metri quadrati di spazio all’aperto in cui sono esposte più di mille imbarcazioni che comprendono brand italiani ed internazionali.

panoramica genova

Sono presenti ogni tipologia di barca a motori, dalle piccole, alle cross over ed il tutto è stato suddiviso in ben cinque aree tematiche: Salone TechTrade dedicata alla componentistica e agli accessori, Salone della Vela denominato Sailing World, un Salone del mondo del fuoribordo denominato Boat Discovery ed infine un Salone con area Yacht e Superyacht.

L’altra novità di questa edizione è anche l’attenzione data alla sostenibilità con la scelta più accurata dei materiali costruttivi inoltre, ai fini della sicurezza, l’ingresso è possibile solo con il green pass ed il biglietto è nominativo.

Salone nautico di Genova 2021, ospiti

Per quest’anno poi, il programma si arricchisce anche di incontri e convegni con la seconda edizione del “Design Innovation Award” un premio istituito nel 2020 da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici. Previsti anche numerosi e importanti ospiti: come gli atleti italiani che ci hanno rappresentato alle Olimpiadi di Tokyo ma anche il team di Luna Rossa Prada Pirelli ed il navigatore fiorentino Giancarlo Pedote.