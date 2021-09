Tempo fa si era parlato di un trasferimento di José Mourinho, nella sua era da ct della Roma, in un bel palazzo tra Castel Sant’Angelo e Piazza Navona. Le cose, però, non starebbero così ed ecco qual è la sua casa nella Capitale…

L’approdo di José Mourinho in giallorosso ha scatenato la curiosità sull’abitazione scelta per la sua avventura da allenatore della Roma. Inizialmente era sbucato il nome di Palazzo Taverna, tra Castel Sant’Angelo e Piazza Navona, ma così non è stando alle informazioni poi trapelate sulla carta stampata. Scopriamo dove abita il ct in Italia e tutto quello che c’è da sapere sulla casa in cui avrebbe deciso di stare durante la sua esperienza al timone della squadra!

José Mourinho, dove vive a Roma

Per la sua avventura di tecnico della Roma, nel 2021, José Mourinho avrebbe deciso (a sorpresa) di non andare a vivere a Palazzo Taverna, nel centro storico della Capitale, optando per una casa in affitto ai Parioli. Dopo aver valutato varie abitazioni, lo Special One avrebbe accantonato l’idea di risiedere tra Castel Sant’Angelo e Piazza Navona, finendo per scegliere un appartamento dell’ex centrocampista giallorosso Alberto Aquilani… L’allenatore portoghese va a vivere nella casa di proprietà dell’ex calciatore della Roma, residenza che non sarebbe troppo distante dalla casa di Dan Friedkin, presidente del club giallorosso.

José Mourinho

José Mourinho a Roma: la casa scelta dal ct è di Aquilani

Secondo le informazioni trapelate sulla casa scelta dal tecnico portoghese per la sua avventura a Trigoria, riportate da Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, l’abitazione di proprietà di Alberto Aquilani gli sarebbe stata affittata per tutta la durata della sua permanenza nella panchina giallorossa.

Sarebbero stati alcuni abitanti del quartiere a intuire che l’allenatore aveva scelto proprio i Parioli come location in cui andare a vivere, vedendolo aggirarsi spesso in quella zona della Capitale. Sui social, nessuna immagine che possa richiamare l’aspetto della casa italiana di Mourinho, ed è mistero su come sia strutturata esattamente l’abitazione… Nessun dettaglio è stato rivelato dal diretto interessato, così come resta riservato il motivo che lo avrebbe spinto a scegliere quella zona rispetto all’iniziale prospettiva di. Palazzo Taverna…