Frasi migliore amico: le più belle frasi da dire e dedicare a un amico speciale, quello che rimarrà per sempre nel tuo cuore.

Ci sono gli amici, gli amici veri e i migliori amici. Sono tutti compagni di vita, ma gli ultimi, un po’ di più. Avere un migliore amico è come avere un fratello acquisito. Un familiare che però non ti è stato imposto dal sangue, ma ti sei scelto, condividendo esperienze uniche che vi hanno legati per sempre. Un migliore amico è qualcuno su cui puoi fare sempre affidamento, sia nel bene che nel male. Un confidente, un custode, a volte anche un angelo. Se vuoi dedicargli un pensiero speciale, ecco alcune delle più belle frasi per un migliore amico.

Frasi da dedicare al migliore amico

Se digiti su un motore di ricerca ‘frasi per il mio migliore amico’ ti verranno proposte tantissime frasi, alcune d’autore, altre scritte da anonimi poeti, alcune molto originali ed emozionanti, altre più banali, ma adatte ad alcune occasioni. In questo articolo proviamo però a fare una cernita, scegliendo solo quelle che veramente possono trasformare la tua dedica in qualcosa d’indimenticabile.

Ecco alcuni esempi di frasi per migliore amico, maschio e non:

Frasi da dedicare al migliore amico

– Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich)

– Lui è il mio migliore amico. Lui è il nastro dove ho registrato i filmati migliori. I più importanti. I più belli. (Fabio Volo)

– Un vero amico è colui che ti prende per la mano e ti tocca il cuore. (Gabriel Garcia Marquez)

– Un amico conosce la melodia del nostro cuore e la canta quando ne dimentchiamo le parole. (C.S. Lewis)

– Un amico ti paga la cauzione se finisci in galera. Ma il vero amico è quello che sta in cella con te e dice: ‘Ammazza se ci siamo divertiti!’. (Groucho Marx)

– Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Frasi belle per un amico speciale

Quelle che abbiamo sopra citato sono frasi versatili, da dedicare al proprio migliore amico, anche solo per farlo riflettere, oltre che per farlo emozionare e farlo sentire speciale. Ma di frasi sull’amicizia ce ne sono moltissime, e se proprio vuoi sorprendere un tuo amico con qualcosa di davvero forte, esistono tante altre citazioni che potrebbero ispirarti. Ecco alcune delle più belle frasi per il tuo migliore amico:

Frasi da dedicare a un amico speciale

– Un amico è colui che sta dalla tua parte quando hai torto, non quando avrai ragione. Perché quando hai ragione sono capaci tutti. (Galileo Galilei)

– Vivi con quelli ch epossono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, perché gli uomini, mentre insegnano, imparano. (Seneca)

– I veri amici sono come le stelle; puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)

– Un amico è qualcuno che ti dà la totale libertà di essere te stesso (Jim Morrison)

– La vera amicizia resiste al tempo alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende)

– Un amico è colui che ti conosce per ciò che sei, che capisce dove sei stato, che accetta quello che sei diventato, e che tuttavia, gentilmente, ti permette di crescere. (William Shakespeare)