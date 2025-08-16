Ringiovanire senza bisturi: il Face Yoga conquista l’Italia

Il Face Yoga è una tecnica che, negli ultimi tempi, ha conquistato tante persone in Italia, in quanto permette di ringiovanire senza bisturi.

La ricerca della giovinezza ha sempre affascinato l’essere umano, ma oggi, in un mondo sempre più attento al benessere naturale, si affermano metodi alternativi ai tradizionali trattamenti estetici. Tra questi spicca il face yoga, una disciplina che promette di restituire tono e luminosità al viso attraverso semplici esercizi muscolari. Una pratica gratuita, non invasiva e priva di effetti collaterali, che sta ridefinendo il concetto di bellezza in chiave olistica. Scopriamo in cosa consiste.

Un volto più giovane grazie al Face Yoga

Il viso è composto da circa settanta muscoli, molti dei quali rimangono pressoché inattivi nel corso della giornata. Il Face Yoga li risveglia attraverso specifici esercizi, che stimolano la tonicità, migliorano la circolazione e riducono le rughe. In questo modo, si ottiene un aspetto più disteso e ringiovanito, visibile già dopo poche settimane di pratica costante.

Esercizi di Face Yoga sul volto – www.donnaglamour.it

Uno studio pionieristico condotto da Gary Sikorski, ideatore del metodo Happy Face Yoga, validato da un team di dermatologi della Northwestern University Feinberg School of Medicine di Chicago, ha fornito risultati sorprendenti.

Un gruppo di donne di mezza età, dopo otto settimane di esercizi quotidiani di trenta minuti, ha mostrato un evidente miglioramento nella compattezza dei tessuti e nella luminosità del viso, tanto da apparire in media tre anni più giovani, senza ricorrere ad alcun trattamento invasivo e costoso.

Una sinergia tra muscoli, emozioni e respirazione

Silvia Salvarani, pioniera del Face Yoga in Italia, conferma l’efficacia della pratica. Secondo l’insegnante, è bene iniziare un percorso di ginnastica facciale intorno ai trentacinque anni in modo da rallentare – in modo importante – i segni del tempo, prevenendo la perdita di tono e contrastando il cedimento cutaneo, in ottica di prevenzione.

Il Face Yoga è una disciplina olistica che unisce lavoro fisico, consapevolezza emotiva e tecniche di respirazione. Il volto è spesso lo specchio delle emozioni: stress, rabbia, stanchezza e preoccupazioni lasciano tracce visibili sotto forma di tensioni muscolari, rughe marcate e colorito spento.

Pertanto, come consiglia l’esperta, bisogna attuare una respirazione e una meditazione consapevoli che incentivino un rilassamento profondo, rendendo, così,. il volto più armonioso e luminoso. Per questo motivo, che il Face Yoga è consigliato anche in ambito aziendale.

Gli esercizi consigliati

Il primo esercizio è dedicato alla fronte e alle palpebre. Consiste nel contrarre intenzionalmente la fronte assumendo un’espressione accigliata, mantenendo la tensione per alcuni secondi prima di rilassarla completamente. Subito dopo, si alzano le sopracciglia spalancando gli occhi, un gesto che tonifica la parte superiore del volto e dona uno sguardo più aperto. Un ciclo che, ripetuto più volte, favorisce l’elasticità cutanea e aiuta a distendere eventuali rughe.

Il secondo esercizio si concentra sulle labbra per renderle più toniche e giovanili. Si comincia simulando un bacio esagerato, spingendo le labbra in avanti e trattenendo la posizione per qualche secondo, prima di rilassarsi. Poi, si applica una leggera pressione con le dita sulle labbra mentre si prova a sorridere, coinvolgendo così anche i muscoli del contorno. Questa sequenza rafforza l’area periorale e contrasta la formazione di piccole rughe.

Infine, per migliorare la tonicità degli zigomi, si alternano suoni vocali espressi con ampi movimenti delle labbra, come la “O” e la “A“, stimolando attivamente la muscolatura facciale. A seguire, si crea la famosa “faccia da pesce“. risucchiando le guance verso l’interno e mantenendo la posa per qualche istante, in modo da scolpire i lineamenti e definire l’ovale del viso.