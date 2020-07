Gengivite: quali sono i rimedi naturali per alleviare il dolore?

Gengivite: i rimedi naturali dalle proprietà antisettiche e disinfettanti per rallentare l’infiammazione batterica e alleviare il dolore.

Per gengivite si intende un’infiammazione delle gengive dovuta generalmente a un’infezione batterica, perchè per quanto si faccia attenzione all’igiene orale ci sono punti difficili da raggiungere. Nel caso in cui avvertiate una forte pulsazione alla gengiva o fastidio mentre si mangia è necessario andare dal dentista che vi dirà cosa fare. Tuttavia, è possibile utilizzare dei metodi naturali per avere un piacevole sollievo momentaneo prima e durante la cura.

Vediamo quali sono i migliori metodi contro la gengivite tramandati di generazione in generazione dalle nostre nonne.

Gengivite

Gengivite: 5 rimedi naturali

– Un rimedio della nonna contro le gengive infiammate e gonfie è l’aglio. Per quanto l’odore sia poco gradevole e il sapore piuttosto intenso, si possono trarre notevoli benefici. Grazie al suo effetto anestetizzante e disinfettante riesce a dare un leggero sollievo. Preparate un trito di aglio e strofinatelo sulla gengiva. Per togliere il cattivo odore dalla bocca fate un paio di sciacqui con acqua e limone.

– Il limone (usato anche per sbiancare i denti) è un altro rimedio naturale a dir poco eccezionale. Il sapore è decisamente più gradevole del limone e non lascio un cattivo odore. I benefici di questo agrume sono apprezzabili grazie alle sue proprietà antisettiche e disinfettanti. Ottimo, dunque in caso di un infiammazione alle gengive accompagnata da gonfiore e bruciore. Per utilizzarlo basta applicare direttamente il succo del limone sulla gengiva e lasciare agire.

– Perfetta anche l’acqua ossigenata per placare il dolore in caso di infezione. In questo caso bisogna fare più attenzione nell’applicazione. Bagnare un batuffolo di cotone con dell’acqua ossigenata e tamponare il dente che fa male. Sciacquare poi con dell’acqua a temperatura ambiente.

– Ottimo anche l’aceto di mele grazie ai suoi composti acidi, come l’acido acetico. Fare degli sciacqui con acqua e aceto aiuta a ridurre la presenza di germi e batteri nella bocca che hanno causato la gengivite. Utile sia per placare l’infiammazione che come metodo di prevenzione.

– Ottimo e decisamente più gradevole è l’utilizzo dei fiori di Bach. Si possono acquistare in erboristeria degli estratti in gocce da applicare direttamente sulla zona interessata.

