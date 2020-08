Studenti e insegnanti sono pronti a ripartire? Le nuove regole e cosa aspettarsi per il rientro a scuola a settembre 2020.

Nonostante a giugno siano state approvate delle linee guida per il rientro a scuola a settembre 2020 dalla Ministra Azzolina, molte decisioni devono essere ancora preso, il protocollo definitivo del Comitato tecnico scientifico non è ancora uscito e le regole precise per il rientro non sono certe. In attesa delle informazioni ufficiali, ecco una breve guida per affrontare la ripartenza per alunni e insegnati: cosa aspettarsi e quali sono le buone norme personali da seguire.

Scuola e coronavirus: cosa succede a settembre

Per quanto riguarda le differenze organizzative all’interno dei plessi scolastici, il Ministero dell’Istruzione, con la proroga dello stato di emergenza, sembra intenzionato a comprare banchi singoli, gel igienizzante, mascherine e guanti, divisori in plexiglass e test sierologici per il personale.

– Test al personale. Secondo il Comitato tecnico scientifico, con il rientro a scuola l’indice di trasmissione potrebbe facilmente salire anche di 0,3 punti e per questo il controllo preventivo è fondamentale.

Tutto il personale di ogni plesso si sottoporrà a test sierologici periodici su base volontaria e gratuita. Inoltre verrà allestita “un’apposita area per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre”.

– Gli spazi nelle aule saranno molto diversi: ci saranno postazioni per disinfettarsi le mani e una probabile differenza nel numero di alunni per classe. Dalle linee guida si legge infatti che ci sarà una “riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento”.

– Anche l’orario verrà probabilmente stravolto, sia per quanto riguarda le materie da seguire, sia per gli ingressi. Secondo le linee guida del Ministro Azzolina si dovrà provvedere a “una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici“. Gli ingressi quindi verranno probabilmente scaglionati per evitare assembramenti sia all’inizio della giornata, durante l’intervallo e per l’ora di uscita da scuola.

Gli alunni delle superiori invece passeranno un anno accademico con formazione mista: in presenza a scuola e tramite lo strumento della didattica online. Questo per ridurre al minimo il pericolo di contagio da Coronavirus.

– La richiesta di personale ATA e insegnanti porterà un aumento dell’organico considerevole. Secondo le stime serviranno 85 mila professori e 21 mila collaboratori nelle scuola di tutta Italia.

– Ci sarà carenza di aule, nel caso le classi vengano divise in più gruppi di apprendimento. Per ovviare a questo problema i dirigenti trasformeranno palestre e gli spazi esterni come aree per la didattica (fermo restando che la ginnastica dovrebbe essere mantenuta nel programma formativo delle scuole), nonostante il Comitato tecnico scientifico lo ritenga molto sconsigliato.

– La mensa è ancora un punto interrogativo. Le scuole che fornivano il servizio molto probabilmente chiuderanno la zona mensa e ogni alunno consumerà la sua porzione al banco. Questa idea della lunch box non sembra essere apprezzata totalmente dal Comitato tecnico scientifico che sprona i dirigenti ad attivarla solo dopo aver vagliato tutte le possibili soluzioni alternative.

Rientro a scuola a settembre 2020: guida per gli studenti

Cosa aspettarsi con il rientro a scuola? Tante cose saranno diverse, e forse difficili da accettare, ma per il bene di tutti, gli studenti dovranno sforzarsi di seguire le regole, ancora non definite ufficialmente, alla lettera.

– Dispositivi di sicurezza. Alunni e insegnanti dovranno andare a scuola con la mascherina ogni giorno, anche se al banco potranno molto probabilmente toglierla. È importante utilizzarla appena ci si avvicina ai compagni e se si ha la possibilità di uscire all’aperto per l’intervallo.

– Niente compagno di banco. I ragazzi, più o meno giovani, dovranno prepararsi: il compagno di banco, quello con cui ogni anno si condividevano risate, voti e appunti, sarà un dolce ricordo. La scelta sicura è che tra ogni studente ci dovrà essere una distanza di almeno 1 metro, con banchi singoli che però non sono ancora stati dati in gestione ad alcuna ditta.

– L’intervallo è salvo, ma con regole rigide. I ragazzi di ogni età potranno riposarsi e scherzare a metà giornata, ma senza creare assembramento, indossando la mascherina una volta alzati dal banco e probabilmente in orari diversi a seconda delle classi.