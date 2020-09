Una faccenda delicata è il ventisettesimo film della serie de Il Commissario Montalbano: ecco quali sono le location, la trama e il cast.

L’assassinio di un’anziana prostituta e quello di un giovane che inizialmente viene sospettato per il primo omicidio: sono i due casi che Salvo Montalbano è chiamato a risolvere in Una faccenda delicata, il ventisettesimo film della serie sul celebre commissario di Vigata nato dalla penna e dalla fantasia di Andrea Camilleri. La storia è tratta dall’omonimo racconto presente nella raccolta Un mese con Montalbano, ma anche dal racconto La povera Maria Castellini presente nella raccolta Gli arancini di Montalbano.

Una faccenda delicata: le location del film de Il Commissario Montalbano

Anche in Una faccenda delicata, così come in tutte le varie indagini del commissario Montalbano, è la città di Vigata a fare da sfondo alle varie indagini a cui è chiamato a lavorare il protagonista. Le riprese sono come sempre state effettuate in vari luoghi della Sicilia: il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Una faccenda delicata: il cast del film de Il Commissario Montalbano

E’ Luca Zingaretti, come sempre, a interpretare il ruolo del Commissario Montalbano. In Una faccenda delicata, troviamo poi anche Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello.

Peppino Mazzotta è l’ispettore Fazio, Angelo Russo è l’agente Agatino Catarella, Sonia Bergamasco è Livia, la storica fidanzata del commissario. Nel cast del film sono poi presenti anche Miriam Dalmazio, Lollo Franco, Sebastiano Tringali, Ileana Rigano, Getty Governali, Giancarlo Barbara e Rosario Lisma.

