L’opinionista social del GF Rebecca Staffelli ha raccontato come si comporta prima e durante le puntata del reality svelando un curioso rito.

Volto nuovo del Grande Fratello di questa stagione, Rebecca Staffelli si è raccontata a TV, Sorrisi e Canzoni sottolineando alcuni aspetti inediti del suo ruolo di opinionista social ma anche di come affronta il prima e il durante le dirette. Davvero curioso il rito che la accompagna ogni volta prima delle dirette…

Il rito di Rebecca Staffelli prima del GF

Rebecca Staffelli

Nel corso dell’intervista la Staffelli ha spiegato di essere fedele ad un rito in particolare prima di ogni puntata: “Dico una preghiera”, ha ammesso. “Credo in Dio e nelle energie: nelle buone vibrazioni che mi trasmettono il mio staff e il pubblico a casa”.

Passaggio interessante anche sul rapporto con Cesara Buonamici: “Con Cesara, conduttrice del Tg5, ha un legame speciale: “Per me è un punto di riferimento, una donna meravigliosa anche fuori dalla tv”.

Sul come approccia, invece, ad ogni puntata e alle dinamiche del reality che si evolvono ogni secondo: “Non posso distrarmi neanche un attimo perché durante la puntata può succedere di tutto. Seguo il daytime ogni giorno e sto attenta ai commenti dalla Rete anche durante le pause pubblicitarie”.

Non poteva, ovviamente, mancare anche un pensiero sul conduttore e, in questo caso, su cosa le abbia detto per fare al meglio il suo attuale ruolo: “Quello di essere me stessa: me lo dicono tutte le persone che mi vogliono bene e me lo dico anche da sola. E’ più semplice essere veri che interpretare un ruolo”.

Il GF potrebbe essere solo l’inizio per la bella Rebecca che ha messo nel cassetto anche i consigli di mamma e papà: “Sempre. Mi hanno anche messo in guardia sulle difficoltà del settore, raccomandandosi: ‘Studia, studia, studia. Vai avanti e credici’”.

Di seguito anche un recente post Instagram del reality che vede protagonista il conduttore e le due opinioniste: