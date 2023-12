Colpo di scena a Uomini e Donne: Alessandro Vicinanza è tornato a Uomini e Donne per rimettersi in gioco. Per lui c’è già una segnalazione…

Era stato nominato a Uomini e Donne diverse volte dopo la fine della storia con Ida Platano. Adesso, Alessandro Vicinanza è tornato e lo ha fatto per rimettersi in gioco. Un vero e proprio colpo di scena per il programma che ha visto, quindi, il rientro tra i cavalieri “over” dell’ex protagonista. Per lui, però, è già arrivata una segnalazione.

Alessandro Vicinanza torna a Uomini e Donne

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne c’è stato il ritorno in studio di Alessandro Vicinanza. Un vero e proprio colpo di scena per tutti i presenti, specie considerando la fine recente della sua relazione con Ida Platano, da poco diventata tronista.

L’uomo ha deciso di rimettersi in gioco sentendosi “pronto a riprendere una nuova conoscenza”. Inevitabile vedere un faccia a faccia piuttosto acceso tra lui e la sua ex che non si sono risparmiati parole decisamente al veleno.

La segnalazione

La presenza di Vicinanza ha quindi preso la scena durante la puntata di oggi del programma di Maria De Filippi ma sul web ci sono già alcune segnalazioni sul suo conto. In particolare, infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso alcune stories su Instagram i cui si vede Alessandro in dolce compagnia. Di chi? Di Roberta Di Padua, dama del trono over. Che i due si stiano frequentando fuori dal programma? Chi lo sa. Probabilmente lo scopriremo col passare delle prossime puntate.

Di seguito anche un post Instagram del programma con alcuni dei momenti più caldi della puntata odierna: