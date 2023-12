Volano parole pesanti nella Casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi è stata insultata da Garibaldi durante un fuorionda.

Momenti di forte tensione al Grande Fratello. Protagonisti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tra i due, dopo un apparente flirt, non sembra scorrere più buon sangue e la conferma è arrivata anche da un recente episodio avvenuto nel fuorionda dell’ultima puntata. L’uomo ha insultato pesantemente l’attrice con le telecamere che, però, lo hanno beccato…

Beatrice Luzzi insultata da Garibaldi: le parole

Beatrice Luzzi

Dopo essersi “frequentati” all’interno della Casa, tra Beatrice e Giuseppe le cose non sembrano essere andate molto bene. Infatti, chi si aspettava un quieto vivere è stato deluso. Tra i due capita spesso di avere momenti di tensione come quello andato in scena nelle scorse ore.

Durante un fuorionda nel corso dell’ultima puntata del GF, infatti, sono volate parole grosse da parte dell’uomo all’attrice. Forse, il concorrente pensava di scamparsela ma le telecamere hanno ripreso tutto.

“Guarda cosa dice, cosa fa”, ha detto Garibaldi. “Brutta bas**rda. Guardate questa che mi sta facendo passare e come mi sta facendo passare”, ha aggiunto. Parole decisamente offensive che sono state poi riprese anche dai social dove, ovviamente, i commenti contro l’uomo si sono moltiplicati.

Da capire cosa abbia scatenato la rabbia dell’uomo. Sembra che la motivazione sia legata ad alcuni commenti dell’attrice verso di lui e verso suo padre in tema di “maschilismo” scoperti solo dopo qualche tempo grazie ad una clip. Staremo a vedere se ci saranno provvedimenti per le dichiazioni del ragazzo e se succederà qualcosa nelle dinamiche della Casa dopo questo spiacevole episodio.

Di seguito anche il post di un utente su X che si è reso conto delle parole di Garibaldi e ha avuto da ridire per il suo comportamento chiedendo addirittura a qualcuno di intervenire con querele: