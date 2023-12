Jane Fonda, che ha dichiarato di aver chiuso con gli uomini, si è detta aperta alla possibilità di avere una liaison con un 20enne.

La famosa attrice 85enne Jane Fonda è stata ospite del podcast Absolutely Not e ha confessato di aver “chiuso” con gli uomini. L’attrice ha svelato anche che farebbe un’eccezione solo difronte ad un potenziale partner 20enne, e la conduttrice del podcast le ha quindi il perché di questa decisione. “Semplice: non mi piace la pelle vecchia”, ha affermato l’attrice che, nel 2021, aveva confessato ad Harper’s Bazaar di non provare più attrazione per gli uomini.

Jane Fonda

Jane Fonda: la confessione sul partner 20enne

Jane Fonda è una delle attrici ed attiviste più famose del mondo e, nelle ultime ore, ha fatto discutere una sua dichiarazione in merito ad un potenziale partner che, a suo avviso, dovrebbe avere almeno 20 anni. In rete c’è chi ha apprezzato la schietta onestà dell’attrice e chi, invece, ha avuto da ridire.

Nel corso della sua vita, Jane Fonda è stata sposata 3 volte e ha avuto in tutto tre figli. L’attrice ha vissuto momenti particolarmente bui, e lei stessa ha ammesso di aver superato un tumore, un abuso (quando aveva appena 12 anni) e la bulimia. Oggi l’attrice sembra aver finalmente trovato la serenità, e a tal proposito ha confessato a Vanity Fair: “Se vivi abbastanza a lungo, stai bene e sei in forma, gli 80 anni possono davvero essere favolosi”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata e sul suo conto, e si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi alle sue recenti dichiarazioni.