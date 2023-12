Ilary Blasi si è concessa una minivacanza a Londra insieme al fidanzato Bastian Muller e alla figlia minore, Isabel. Ecco cos’è successo.

A pochi giorni dall’uscita del docufilm Unica, Ilary Blasi è partita per Londra insieme al fidanzato Bastian Muller e alla sua figlia più piccola, Isabel. La conduttrice e showgirl ha condiviso alcune stories del loro soggiorno londinese e in tanti, tra i fan, hanno notato che lei e Bastian tenessero per mano la bambina, proprio come se fossero una qualsiasi famiglia. Sui social in tanti hanno fatto i complimenti alla showgirl, che sarebbe riuscita a costruire una nuova famiglia dopo la separazione da Francesco Totti.

Ilary Blasi in vacanza con Bastian e Isabel

A quanto pare la piccola Isabel Totti ha stretto uno splendido legame con Bastian Muller, il compagno a cui sua madre si è legata dopo la dolorosa separazione dal marito, Francesco Totti. I tre hanno visitato insieme Londra, e la bambina ha tenuto la mano di Bastian proprio come se fosse anche figlia sua. In tanti si chiedono come avrà preso la questione Francesco Totti che, nei mesi scorsi, si è vociferato fosse geloso proprio del legame instaurato dall’imprenditore tedesco con la sua figlia più piccola.

L’ex calciatore per il momento non ha rotto il silenzio e non ha replicato neanche alle accuse a lui rivolte dall’ex moglie all’interno del suo discusso docufilm, Unica. Sui social in tanti si sono “schierati” dalla parte di Ilary Blasi, e si chiedono se la sua storia con Bastian sia destinata a durare.