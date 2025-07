Doppio appuntamento con RDS Summer Festival 2025: scaletta, cantanti e dove vederlo

RDS Summer Festival 2025 sbarca in televisione: scopriamo la scaletta, i cantanti che si esibiranno e dove vederlo.

Torna anche nel 2025 l’appuntamento con RDS Summer Festival, l’evento musicale più importante promosso da una delle radio più amate d’Italia. Al timone della manifestazioni c’è una squadra da urlo, ma anche gli artisti che si esibiranno non sono da meno. Scopriamo la scaletta, i cantanti e dove vederlo.

RDS Summer Festival 2025: la scaletta e i cantanti

Due serate all’insegna della buona musica sono in programma su TV8, Sky Uno e NOW. Stiamo parlando di uno degli appuntamenti più importanti dell’estate, RDS Summer Festival 2025. Quest’anno al timone dell’evento c’è una squadra super affiatata, composta da alcune delle voci più amate dell’emittente radiofonica: Rossella Brescia, Ciccio, BAZ, Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi, Leo Di Bello, Petra Loreggian, Anna Pettinelli e Filippo Ferraro. La scaletta dei cantanti, neanche a dirlo, sarà esplosiva come sempre.

Sul palco saliranno tutti gli artisti che, nel 2025, sono stati protagonisti della scena musicale italiana: da Olly a Noemi, passando per i Negramaro. Di seguito, la lista completa:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alfa

Annalisa

BNKR44

Carl Brave

Clara

Coma_Cose

Elodie

Fedez

Francesco Gabbani

Gabry Ponte

Gaia

Irama

Negramaro

Noemi

Olly

Rkomi

Rocco Hunt

Sangiovanni

Sarah Toscano

Serena Brancale

Sophie And The Giants

Tananai

The Kolors

Dove vedere RDS Summer Festival 2025

Come vuole la tradizione il Summer Festival di RDS è stato registrato nelle scorse settimane in quattro location d’eccezione: Rimini, Senigallia, Monopoli e Olbia. Quanti non hanno avuto la fortuna di godersi lo spettacolo dal vivo possono recuperare con due appuntamenti speciali in televisione. L’evento canoro è in programma per sabato 19 e sabato 26 luglio dalle ore 21:30 su TV8, Sky Uno e NOW