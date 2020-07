La Rai ha annunciato quali sono i programmi che vedremo nell’autunno 2020: la stagione si apre con Carlo Conti e Vanessa Incontrada con i Music Awards.

La pandemia da Covid-19 ha stravolto anche tutti i palinsesti televisivi della prima metà del 2020, portando al rinvio di programmi, fiction e eventi. Dal prossimo mese di settembre anche la Tv italiana tornerà a una sorta di normalità: la Rai ha ora svelato il proprio palinsesto dell’autunno, annunciato quali saranno i programmi che vedremo nei vari canali a partire da settembre. Si parte, e non potrebbe essere altrimenti, con il volto più rappresentativo della Rai: Carlo Conti.

Rai: i programmi dell’autunno del 2020

Dal 2 al 5 settembre Carlo Conti, insieme a Vanessa Incontrada, conduce i Music Awards: la kermesse musicale era prevista qualche mese prima ma a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus è stato necessario lo slittamento. La location dove i vari artisti si esibiranno sarà sempre L’Arena di Verona.

A partire dall’11 settembre Carlo Conti sarà su Rai 1 anche con la nuova edizione di Tale e quale show.

Dal 7 settembre rivedremo invece su Rai 1 Antonella Clerici, che sarà alla conduzione di E’ sempre mezzogiorno. Inoltre, a partire dal 13 novembre, sarà alla guida The Voice Senior, il talent musicale che in questa edizione sarà riservato agli over 60.

Antonella Clerici

Da segnalare inoltre il 25 novembre lo speciale contro la violenza sulle donne dal titolo Siamo così, che sarà condotto da Maria De Filippi (per l’occasione “prestata” dalla Mediaset alla Rai), Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia.

Per restare in tema Rai 1, da sabato 12 settembre prende il via la nuova edizione di Ballando con le stelle, condotto sempre da Milly Carlucci.

Massimo Ranieri sarà il conduttore del varietà Oggi è un altro giorno: il programma, per cui sono previste cinque puntate, andrà in onda su Rai 3.

Tra i programmi serali di Rai 2 da segnalare invece che dal 7 settembre Max Giusti condurrà Boss in incognito, da 15 settembre Enrico Brignano sarà il mattatore dello show Un’ora solo vi vorrei. Infine, dal 27 ottobre, torna Il Collegio con la voce narrante di Giancarlo Magalli.

Per quanto riguarda i programmi del pomeriggio, dal 7 settembre Alberto Matano torna con La vita in diretta, mentre su Rai 2 Milo Infante condurrà un nuovo programma di attualità. Il sabato sarà il giorno di Paola Perego, che dal 31 ottobre condurrà Ascoltami, programmi sul rapporto tra nonni e nipote. Infine, Federico Quaranta racconterà l’Italia, sempre dal 31 ottobre su Rai 2, con il programma Il provinciale.