L’edizione del 2020 vinta da Le Collegiali è stata l’ultima di Pechino Express sulla Rai: ora il programma si chiamerà Pekin Express e sarà su Sky.

Per otto edizioni, dal 2012 alla primavera del 2020, abbiamo visto su Rai 2 i concorrenti di Pechino Express attraversare i vari continenti in autostop con i loro zaini rossi in spalla, affrontare prove di ogni tipo e visitare splendidi angoli del pianeta. Dal 2021 invece per vedere il programma non bisognerà più sintonizzarsi su Rai 2: il programma passerà infatti su Sky Uno e cambierà anche nome. Non sarà più Pechino Express ma Pekin Express. Non cambia invece il format del programma con i concorrenti che dovranno raggiungere le varie località sempre con mezzi di fortuna e autostop.

Pekin Express: il conduttore

La prima edizione di Pechino Express, nel 2012, era stata condotta da Emanuele Filiberto di Savoia, Costantino della Gherardesca era invece uno dei concorrenti del gioco (in coppia con il nipote Barù. Dalla seconda all’ottava edizione, invece, la guida del programma è stata affidata proprio allo stesso Costantino della Gherardasca.

Non è ancora chiaro se Costantino della Gherardesca sarà anche il conduttore su Sky Uno di Pekin Express.

Pechino Express: i vincitori di tutte le edizioni

Come detto in precedenza, sono state otto le edizione di Pechino Express. La prima è stata vinta dalla coppia de Gli attori, composta da Alessandro Sampaoli e Debora Villa. I trionfatori della seconda edizione sono stati Gli sportivi, ovvero Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni, quelli della terza I coinquilini Stefano Corti e Alessandro Onnis.

La quarta edizione di Pechino Express è stata la prima a non essere ambientata in Asia ma in Sudamerica: a vincere sono stati Gli antipodi Roberto Bertolini e Antonio Andrea Pinna. I socialisti, Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, hanno invece vinto la quinta edizione.

Le ultime tre edizioni di Pechino Express sono state invece tutte vinte da tre coppie femminili: Le clubber, Valentina Pegorer e Ema Stoccolma, Le signore della Tv, Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta e infine Le collegiali, Jennifer Poni e Nicole Rossi.

