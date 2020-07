Maria De Filippi è il volto femminile più rappresentativo di Canale 5, in autunno sarà però su Rai 1 per condurre lo speciale Siamo così.

Quando si parla di conduttori e conduttrici Mediaset tra i primi nomi a balzare alla mente c’è Maria De Filippi, d’altronde ha fatto la storia di Canale 5 con i suoi programmi sempre molto seguiti. La notizia delle ultime ore è però che Maria De Filippi il prossimo 25 novembre 2020 la vedremo in prima serata su Rai 1: condurrà infatti Siamo così, uno speciale che ha anche lo scopo di sensibilizzare gli spettatori su un tema molto importante e delicato come quello della violenza sulle donne.

Siamo così: le conduttrici del programma

Maria De Filippi non sarà l’unica conduttrice di Siamo così, al suo fianco ci saranno anche altre due donne celebri del mondo dello spettacolo: l’attrice Sabrina Ferilli e la cantante Fiorella Mannoia.

Maria De Filippi

Per Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, tra l’altro, quella del prossimo 25 novembre su Rai 1 non sarà la prima esperienza televisiva insieme: le due Hanno già lavorato insieme in precedenza ad House Party ma anche ad Amici e a Tu si que vales (dove Sabrina Ferilli ha partecipato in qualità di giurata).

Sorprende il fatto che la Rai, per questo programma, abbia deciso di puntare non sui propri conduttori ma su personaggi riconducibili al mondo Mediaset.

Maria De Filippi: i programmi

Con Siamo così non sarà la prima volta che vedremo Maria De Filippi in Rai. L’abbiamo infatti già potuta vedere sia nel 2009 che nel 2013 al Festival di Sanremo.

SU Canale 5 è stata invece la madrina di tanti programmi di successo, da Amici, Uomini e donne a C’è posta per te. Ma anche altri programmi come ad esempio Vero amore, Uno due tre stalla, Il ballo delle debuttanti, Italia’s Got Talent, Selfie – Le cose cambiano.