Schiaffo della Rai a Mediaset: ‘Ok, il prezzo è giusto’ pronto a tornare in tv

Sfida aperta tra Rai e Mediaset con la pazza idea di riportare in televisione la mitica trasmissione ‘Ok, il prezzo è giusto’.

La gara di ascolti tra Rai e Mediaset si fa sempre più tosta. Dopo le possibili svolte interne, ecco che gli ultimi rumors starebbero ipotizzando il clamoroso ritorno di una trasmissione storica: ‘Ok, il prezzo è giusto‘. Rispetto al passato, però, il programma potrebbe non essere nelle reti del Biscione, bensì in quelle della tv di Stato.

La lotta tra Rai e Mediaset

Nelle ultime settimane, il classico duello tra Rai e Mediaset ha visto soprattutto il confronto tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Affari Tuoi di Stefano De Martino. Rispetto a quanto si potesse immaginare, l’esperto conduttore sta avendo la meglio contro il giovane rivale, cosa che avrebbe scatenato diverse reazioni in casa tv di Stato.

Proprio il duello, fino a qui perso, di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna avrebbe portato mamma Rai a fare delle valutazioni. Una di queste sarebbe relativa alla possibilità di rispolverare un vecchio programma che è sempre stato del Biscione: ‘Ok, il prezzo è giusto’.

I rumors

A riportare la clamorosa indiscrezione, che per ora resta solo tale, è stato Dagospia secondo cui la Rai starebbe valutando l’idea di acquistare ‘Ok, il prezzo è giusto’, che per la prima volta dunque potrebbe non andare in onda sulle reti Mediaset. Al momento le informazioni sono poche e, chiaramente, non confermate. Anche in merito alle tempistiche e a quando potrebbe partire il game show, prodotto da Fremantle.

Secondo Dago, l’idea sarebbe quella di trasmettere ‘Ok, il prezzo è giusto’ nella fascia dell’Access Prime Time nel corso della primavera o durante l’estate 2026. Il programma potrebbe andare a prendere il posto di Techetechete anche se qualcuno ha pensato anche a qualche cambio a proposito di Affari Tuoi.

ultimo aggiornamento: 11 Settembre 2025 16:04

