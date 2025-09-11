Le migliori serie TV da vedere sull’11 settembre

I fatti dell’11 settembre 2001 sono stati raccontati anche dal cinema, non solo con i film ma anche con diverse serie TV: ecco quali vedere.

L’11 settembre 2001 è uno di quei giorni che ha cambiato in maniera radicale il nostro modo di vivere. Gli attentati alle Torre Gemelle e al Pentagono sono entrati dritti nei libri di storia ma sono stati spesso raccontati anche dal mondo del cinema. Sono numerosi i film e i documentari che trattano, sotto diversi punti di vista, questo argomento. Ma non mancano neppure le serie TV sull’11 settembre, su ciò che è stato e soprattutto su quello che ha preceduto i dirottamenti degli aerei e gli attentati negli Stati Uniti di quello che sembra un normale martedì ma che invece è diventato un giorno ben diverso dagli altri.

Serie TV sull’11 settembre 2001

11 settembre – Tragedia annunciata: è una miniserie televisiva composta da due episodi, diretta da David L. Cunningham e con protagonista Harvey Keitel e Donnie Wahlberg. La serie si basa sui documenti della commissione d’indagine incaricata a far luce sugli attentati. Dunque, ripercorre la storia degli attacchi alle Torre Gemelle di New York partendo dall’attentato del 1993 fino a quello dell’11 settembre 2001.

The Looming Tower: uscita nel 2018 (in Italia è disponibile su Amazon Prime Video), la serie è composta da dieci episodi e racconta alcuni retroscena sull’11 settembre. La guerra interna tra FBI e CIA che hanno sottovaluto il pericolo di un attentato, i rapporti tra Occidente e Medio Oriente e l’ascesa di Osama Bin Laden. La serie è basata sull’omonimo romanzo di Lawrence Wright.

11 settembre: le serie TV in uscita

E’ stata inoltre annunciata un’altra serie TV, intitolato Fall and Rise: The Story of 9/11 che racconterà le storie di alcune delle persone che hanno perso la vita negli attentati terroristici di quel giorno. Un’altra opera che va ad affiancarsi alle serie TV, ai film e ai documentari già presenti.