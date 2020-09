L’11 settembre 2001 è il giorno degli attentati alle Torre Gemelli di New York e al Pentagono: ecco i film da vedere su quella giornata.

Dal 2001 l’11 settembre non è un giorno come gli altri: per tutti, nel mondo, è quello degli attentati alle Torre Gemelle di New York e al Pentagono. Gli aerei dirottati, lo schianto sui due grattacieli simbolo della Grande Mela, il fumo che si alza verso il cielo e poi il crollo degli edifici, la polvere che si alza per le strade: tutte immagini che abbiamo ben presenti e che più volte abbiamo potuto vedere. Immagini che sono state riproposte anche nei diversi film che sono stati realizzati su quella giornata.

I film sull’11 settembre 2001

11 settembre 2001: a un anno esatto dagli attentati, l’11 settembre del 2002 è uscito questo film che è composto da undici episodi ambientati tutti l’11 settembre 2001. I i protagonisti sono persone di nazionalità differente che vivono in vari luoghi del mondo. Di nazionalità differente sono anche i registi che hanno realizzata quest’opera: Samira Makhmalbaf, Claude Lelouch, Yusuf Shahin, Danis Tanović, Idrissa Ouédraogo, Alejandro González Iñárritu, Ken Loach, Amos Gitai, Mira Nair, Sean Penn e Shōhei Imamura.

Torri Gemelle di New York

Fahrenheit 9/11: è forse il più celebre film-documentario di Michael Moore, che per quest’opera ha vinto anche la Palma d’Oro a Cannes. Uscito nel 2004, la pellicola denuncia, tra le altre cose, i rapporti tra la famiglia Bush e quella Bin Laden.

World Trade Center: è tra I film più celebri sull’11 settembre ed è uscito nel 2006. Il regista è il Premio Oscar Oliver Stone, tra i protagonisti troviamo Nicolas Cage e Michael Pena, che interpretano i Vigili del fuoco John McLoughlin e Will Jimeno chiamati a intervenire dopo gli attenti sulle Torre Gemelle.

United 93: uscito sempre nel 2006, il film diretto da Paul Greengrass racconta i fatti accaduti sul volo United Airlines 93 che dopo essere stato dirottato è stato fatto schiantare dai passeggeri a Shanksville, in Pennsylvania.

Remember Me: diretto da Allen Coulter, il film racconta la storia d’amore tra Tyler e Ally. La pellicola non è incentrata sui fatti dell’11 settembre 2001, ma quanto accaduto quel giorno fa da contorno alla storia.

11 settembre: Senza scampo: diretto da Martin Guigui, ha come protagonisti Charlie Sheen e Whoopi Goldberg. La storia è incentrata su un gruppo di persone rimaste intrappolate all’interno di un ascensore della Torre Nord dopo l’attacco terroristico.