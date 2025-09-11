“Il rifugio atomico”: cast, trama e trailer del thriller dal creatore de “La casa di carta”

Un thriller che promette di lasciare con il fiato sospeso dalla prima all’ultima puntata: è “Il rifugio atomico”. Scopriamo trailer e trama.

Gli appassionati di thriller lo aspettavano da tempo, stiamo parlando de “Il rifugio atomico“. Firmato dallo stesso creatore de “La casa di carta”, ha una trama avvincente e un cast che promette molto bene (c’è anche un interprete italiano). Scopriamo il trailer, gli attori, le puntate e tutto quello che c’è da sapere su questa nuova serie Netflix.

“Il rifugio atomico”: il trailer del nuovo thriller

Tra le serie più attese di settembre c’è “Il rifugio atomico”. Tra i creatori, insieme a Esther Martínez Lobato, c’è un nome che i thriller addicted conoscono bene: Álex Pina, noto per titoli di successo come “La casa di carta”, “Berlino” e “Sky Rojo”. In regia, invece, troviamo Jesús Colmenar, David Barrocal e Jose Manuel Cravioto. La trama promette uno spettacolo che tiene incollati allo schermo e il trailer ne è la prova, ma procediamo per gradi.

“Il rifugio atomico”, come suggerisce il nome, è ambientato all’interno di un nascondiglio di lusso, costruito affinché gli abitanti possano sopravvivere a qualsiasi catastrofe. Dopo la minaccia di un conflitto mondiale senza precedenti, un gruppo di miliardari è costretto a rifugiarvisi e a iniziare una convivenza forzata che porta alla luce i segreti più inconfessabili. Il tutto condito da alleanze inaspettate, unioni che nessuno si sarebbe mai aspettato e instabilità emotive.

Ecco il trailer de “Il rifugio atomico”:

“Il rifugio atomico”: cast, puntate e data di uscita

Il cast de “Il rifugio atomico” è composto da: Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio, Álex Villazán e l’italiano Alvise Rigo, ex rugbista oggi attore. La serie tv è composta da otto episodi ed è disponibile su Netflix a partire da venerdì 19 settembre 2025.