Ma quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025? E a quanto ammonta il montepremi finale? Ecco tutte le cifre.

C’è una nuova conduttrice, Veronica Gentili, ci sono ovviamente nuovi naufraghi pronti a mettersi alla prova settimana dopo settimana, per cercare di arrivare fino alla puntata finale e, ovviamente, cercare di vincere. Il cast, come sempre, è composto da personaggi famosi provenienti dai più diversi ambiti: dal cinema, dalla tv, dalla musica, dallo sport e anche dalla politica. Ma quanto guadagnano per partecipare all’Isola dei Famosi 2025? E a quanto ammonta il montepremi finale del reality? Vediamo ora tutte le cifre esatte.

L’Isola dei Famosi 2025: il montepremi

Esattamente come l’anno scorso, per il vincitore de L’Isola dei Famosi 2025 c’è in palio un montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro. In realtà solamente la metà di questi cifra, ovvero 50.000 euro, finirà davvero nelle tasche del vincitore o della vincitrice, l’altra metà verrà infatti devoluta in beneficenza a un ente scelto dal concorrente.

Dino Giarrusso, shooting cast de “L’Isola dei Famosi” 2025 – www.donnaglamour.it

Non sarà la prima volta che metà del montepremi finale verrà devoluto in beneficenza, è già infatti successo anche nelle ultime edizioni del reality show, compresa quella dell’anno scorso.

Nella scorsa edizione ad aggiudicarsi il montepremi finale da 100.000 euro in gettoni d’oro era stato l’attore Aras Sanol, non resta che attendere per scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione.

Quanto guadagnano i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025

Ogni naufrago de L’Isola dei Famosi 2025 percepisce inoltre un cachet che è stato concordato in precedenza singolarmente da ogni concorrente con la produzione: i cachet variano dai 5.000 ai 10.000 euro per ogni singolo naufrago.

I concorrenti di questa edizione sono: Mario Adinolfi, Chiara Balistreri, Ibiza Altea, Leonardo Brum, Spadino (Samuele Bragelli), Loredana Cannata, Alessia Fabiani, Omar Fantini, Angelo Famao, Dino Giarrusso, Mirko Frezza, Camila Giorgi, Antonella Mosetti, Teresanna Pugliese, Cristina Plevani, Nunzio Stancampiano, Patrizia Rossetti, Carly Tommasini, Lorenzo Tano, Paolo Vallesi.