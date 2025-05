Conclave, è davvero come nel film? Dal filo rosso alla campagna elettorale, ecco cosa c’è di vero e le curiosità

Tutto quello che si vede nel film Conclave corrisponde alla realtà? Ecco tutto quello che c’è da sapere e le curiosità sulla pellicola.

Tra i film più visti nel 2025 sulle varie piattaforme streaming c’è Conclave, pellicola diretta da Edward Berger che racconta le elezioni di un pontefice. Il film, come si può facilmente immaginare, ha avuto un grande successo soprattutto dopo la morte di Papa Francesco. Ma quello che si vede nel film corrisponde a quello che succede veramente all’interno della Cappella Sistina nel momento dell’elezione di un nuovo Pontefice? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa c’è di vero e cosa no e altre curiosità sul film.

Conclave: le curiosità e le differenze tra il film e la realtà

Uno degli aspetti che ha stupito chi ha visto il film è che i vari cardinali, nei giorni del conclave, fossero completamenti isolati dal mondo esterno. Un isolamento durato fino al momento dell’elezione del Papa. Ma è veramente così? La risposta è sì. Il conclave avviene in questo modo da secoli e l’isolamento dei cardinali è una tradizione resistita nel tempo.

Anche la scena delle lettere cucite con il filo rosso per mantenere il segreto corrisponde alla realtà, anche questa pratica fa parte di antiche tradizioni tramandate nel tempo.

Se non avete ancora visto il film e volete vederlo, vi consigliano di non andare avanti con la lettura per evitare spoiler.

Il film Conclave si conclude con l’elezione di un Papa intersex, un cardinale nato uomo ma anche con organi femminili come le ovaie e l’utero. Nella realtà può essere eletto come Pontefice un cardinale intersessuale? Può apparire strano ma anche in questo caso la risposta è affermativa: nulla infatti vieta a un cardinale intersessuale di essere eletto Papa, proprio come accade nel film. In conclusione, il film racconta in maniera accurata quanto avviene nel film.