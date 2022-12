Qual è il significato di Quanto amore sei di Eros Ramazzotti? La canzone, molto probabilmente, è dedicata a Michelle Hunziker.

Quanto amore sei è una delle canzoni d’amore più belle di Eros Ramazzotti. Il brano, anche se sono trascorsi 25 anni dall’uscita, è attuale come non mai e descrive alla perfezione le emozioni che si provano all’inizio di una relazione: vediamo testo e significato.

Quanto amore sei di Eros Ramazzotti: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1997, la canzone Quanto amore sei di Eros Ramazzotti è contenuta all’interno dell’album Eros. Tra i tanti brani che l’artista ha dedicato al sentimento più nobile dell’animo umano, questo è senza ombra di dubbio uno dei più belli di sempre. All’epoca, il matrimonio tra il cantante e Michelle Hunziker non era ancora finito, per cui è probabile che l’abbia scritta proprio pensando a lei.

“Ora tu, giovane amore mio

Stammi bene accanto perché

Questo è solo il punto di partenza

Tutto il resto poi verrà da sé“.

Una coppia affiatata, che non ha bisogno di nulla per stare bene se non della reciproca vicinanza. Quando due anime si uniscono, è bello pensare che sia solo “il punto di partenza“. Si sogna, si immagina l’happy end e si avvertono le farfalle nello stomaco.

“Quanto amore sei

Ci voglio credere

Mi sa davvero che sei tu

La volta che non sbaglio più“.

Eros si rivolge all’amata e la identifica come la donna del per sempre, quella con la quale non sbaglierà più. La sua speranza è vederla perennemente con il sorriso sulle labbra, ma ci tiene ad avvertirla: ogni tanto la sua mente potrebbe scappare via, ma con il cuore resterà al suo fianco.

Ecco il video di Quanto amore sei di Eros Ramazzotti:

Quanto amore sei di Eros Ramazzotti: il testo della canzone

Fra di noi

C’è bisogno d’armonia

Poi diventa facile…

Continua per il testo integrale

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG