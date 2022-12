Il termine supplied fa parte del gergo delle influencer, ma cosa significa e quando si usa? Vediamolo insieme.

Supplied è una parola molto utilizzata sui social network in quanto rappresenta un popolare hashtag. Le influencer scrivono infatti “#suppliedby” in alcuni post o in alcune stories, ma perché lo fanno? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questo termine e vediamo cosa significa realmente.

Origini : è una parola inglese, deriva da “supply” (traducibile come “fornire” in italiano). Il termine “supply” deriva dall’antico francese “souppleir”, dal latino “supplēre”.

: è una parola inglese, deriva da “supply” (traducibile come “fornire” in italiano). Il termine “supply” deriva dall’antico francese “souppleir”, dal latino “supplēre”. Quando si usa : viene usato sui social network per indicare che si stanno ricevendo dei servizi specifici o delle esperienze a titolo gratuito in cambio di visibilità.

: viene usato sui social network per indicare che si stanno ricevendo dei servizi specifici o delle esperienze a titolo gratuito in cambio di visibilità. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di supplied

Sui social network le influencer sono sempre di più e la loro popolarità cresce giorno dopo giorno. Sotto quasi ogni post o in quasi tutte le stories che pubblicano è facile trovare degli hashtag specifici. Uno di quelli che va per la maggiore è senza dubbio #suppliedby, ma cosa significa?

Questo hashtag si usa quando l’influencer utilizza gratuitamente un prodotto fornito da un marchio per avere visibilità. In questi casi, però, non c’è un compenso o un contratto dietro la pubblicazione di foto che mostrano il marchio.

Fare supplied significa allora che l’influencer sta ricevendo dei servizi o delle esperienze a titolo gratuito in cambio di visibilità. Si comprende quindi che quando appare questo hashtag si è davanti a qualcosa di diverso rispetto alle adv.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio qual è il significato di questa parola:

“Quando le influencer fanno supplied lo specificano sempre con l’hashtag “#suppliedby”, non so se te ne sei mai accorto di questa cosa”.

“Penso che i supplied che sta facendo quella pagina Instagram siano molto interessanti, infatti mi hanno permesso di scoprire qualcosa di nuovo”.

“Influencer come Chiara Ferragni conoscono molto bene la differenza tra supplied e adv”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG