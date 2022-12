Il lievitista è una figura sempre più conosciuta e apprezzata nel mondo della ristorazione e della cucina, ma chi è esattamente? Scopriamolo.

La parola lievitista ha iniziato ad affermarsi in Italia nel 2019, ma la sua prima attestazione risale al 1969. Questo termine, pur non essendo ancora presente nei dizionari della lingua italiana, è sempre più usato e diffuso nel mondo della cucina e della ristorazione. Vediamo allora qual è il significato dell’espressione anche grazie ad alcuni esempi d’uso.

Origini : parola italiana che deriva da lievito con il suffisso –ista.

: parola italiana che deriva da lievito con il suffisso –ista. Quando si usa : in ambito culinario e nella ristorazione, per indicare un esperto di lieviti e paste lievitate.

: in ambito culinario e nella ristorazione, per indicare un esperto di lieviti e paste lievitate. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: mondiale.

Il significato di lievitista

impasto pane pizza lievitato

Il termine italiano lievitista deriva da lievitocon il suffisso –ista ed è oggi molto utilizzato nel mondo della ristorazione e della cucina. Con questa parola specifica si intende un esperto o un’esperta di lieviti e di lievitazioni in particolare in pasticceria. Tale denominazione viene quindi utilizzata per indicare una figura professionale specifica che, fino a qualche tempo fa, era conosciuta come lievitatore.

Per il momento, il termine non è presente né nei dizionari italiani né nelle nomenclature professionali. Questo ha iniziato a diffondersi online a partire dagli anni Duemila prendendo sempre più piede e trovando grande accoglienza tra gli esperti del settore. A partire dal 2019, l’espressione ha iniziato ad essere impiegata anche su larga scala in rubriche e trasmissioni televisive dedicate in particolare alla pasticceria. Da qui ha dunque iniziato a delinearsi la figura professionale e, con essa, la parola è diventata di uso comune.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nello specifico qual è il significato del termine:

“I croissant di quella pasticceria sono i migliori che io abbia mai mangiato: è chiaro che lì ci lavori un vero lievitista”.

“Conosci qualche lievitista che possa insegnarmi i trucchi del mestiere?”.

“Domenico Ingenito è diventato famoso perché considerato il panettiere più bello d’Italia, ma è anche molto bravo nel suo lavoro infatti è un lievitista eccezionale”.

