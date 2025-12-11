La notte nel cuore, tutto pronto per il gran finale: quando andrà in onda

Tutto pronto per il gran finale de La notte del cuore (spoiler, ci sarà un ultimo colpo di scena): ecco quando finisce la serie tv turca.

La notte nel cuore, una delle soap turche più amate dal grande pubblico, sta per giungere a conclusione. Come si concluderanno le avventure della famiglia Sansalan? Ci sarà un lieto fine per tutti? Scopriamo quando finisce e le anticipazioni.

Quando finisce La notte nel cuore?

C’è grande attesa tra i fan delle serie tv turche per la fine de La notte nel cuore. Nonostante lo spostamento dalla prima serata della domenica, causata da Chi vuol essere milionario – Il torneo, la soap opera non ha perso ascolti. D’altronde, visto che ci avviciniamo alla conclusione, i telespettatori non avrebbero mai potuto ‘abbandonare’ Nuh e Melek. Ma, quando finisce?

Salvo cambiamenti dell’ultimissimo minuto, l’ultima puntata de La notte nel cuore va in onda martedì 23 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5. Melek e Cihan vivranno finalmente felici e contenti con il loro primo figlio? Nuh si salverà dal cancro al cervello e vivrà per sempre coon la sua Sevilay? Cosa ne sarà di Sumru, Tahsin e tutti gli altri?

Come finisce la notte nel cuore: spoiler

Se non volete aspettare fino al 23 dicembre per scoprire come finisce La notte nel cuore, sappiate che l’happy ending è garantito. Le anticipazioni promettono colpi di scena pure nelle ultime puntate, con Cihan che si ritroverà ancora una volta a rischiare la vita. Per salvare la sua Melek, si beccherà un colpo di pistola e finirà in ospedale. Melek, spaventata, partorirà prima del previsto. Fortunatamente, tutto andrà bene e vivranno felici e contenti.

Anche Nuh e Sevilay, dopo aver superato la malattia e altre avversità, partiranno per il viaggio di nozze e saranno felici per il resto della loro esistenza. Idem per Sumru e Tahsin, che finalmente saranno liberi di vivere il loro amore.