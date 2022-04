Secondo un’indagine di Proekt che hanno scoperto dei dati attraverso i medici che accompagnano il presidente, Putin avrebbe un tumore alla tiroide.

Vladimir Putin ha il cancro alla tiroide, queste sono le ultime rivelazioni dell’indagine investigativa di Proekt. Il media russo indipendente avrebbe scoperto dei dati sul presidente e li avrebbe resi noti. Da tempo si parlava di un cancro o una grave malattia attribuita a Putin e ora questa indagine sembra confermarlo.

L’indagine e le scoperte di Proekt

Come riporta Fan Page, Proekt annuncia: “Abbiamo promesso di svelarvi il segreto principale del Cremlino: la salute di Vladimir Putin. Proekt ha trovato l’elenco di medici che accompagnano il presidente nei suoi viaggi”. Sembra che secondo il media russo il Cremlino abbia cercato di insabbiare tutto. Putin si sarebbe recato circa 35 volte da uno specialista esperto in tumori alla tiroide, a Sochi. Proekt tramite un sito ad accesso libero è riuscito a capire che i medici di Putin hanno soggiornato in hotel per 4 anni proprio a Sochi nel periodo delle presunte visite del presidente allo specialista. Infatti, Proekt continua: “Da questi risulta chiaro che i medici – si legge – sono volati appositamente da Putin. Le date coincidono o con l’ora delle visite ufficiali del presidente a Sochi, o con i periodi delle sue misteriose sparizioni. Gli otorinolaringoiatri Shcheglov e Igor Esakov, così come il chirurgo Yevgeny Selivanov, sono i compagni più frequenti di Putin. Ad esempio, Shcheglov è volato da Putin a Sochi 59 volte in quattro anni ed è rimasto con lui per 282 giorni”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG