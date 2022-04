Una nuova opportunità per la dama del trono over che è ancora desiderosa di trovare l’amore, sembra che un noto ex vippone sia già rimasto affascinato da lei.

Le nuove puntate sono state già registrate e tra le grosse novità c’è il trono di Gemma Galgani. La decisione di Maria De Filippi è quello di rendere tronista la dama storica di Uomini e Donne che nel bene o nel male, ha tenuto banco per diverse edizioni. La reazione di Tina Cipollari quale sarà? In realtà si può già in parte prevedere.

Gemma Galgani sarà la nuova tronista di Uomini e Donne

Colpo di scena a Uomini e Donne, questa volta a sedere sulla poltrona rossa sarà Gemma Galgani storica dama over. Dopo tante delusioni sentimentali, ultima quella di Franco che le ha detto chiaramente che non è interessato a lei, la conduttrice ha voluto dare maggiore spazio alla torinese per trovare finalmente l’amore. Sembra dalle anticipazioni rivelate da Novella 2000 che la reazione di Tina Cipollari non si farà attendere. L’opinionista arriverà addirittura (forse in tono ironico” a pensare di abbandonare il suo ruolo dopo aver appreso la notizia del trono di Gemma. Le sorprese non finiscono qua, sembra che un ex Vippone abbastanza noto sia rimasto incantato dalla dama e che sia sceso a corteggiarla. Che sia la volta buona per lo storico volto del dating? Non rimane che attendere la messa in onda del programma per scoprire tutti i dettagli e anche l’identità del misterioso primo pretendente della Galgani.

Riproduzione riservata © 2022 - DG